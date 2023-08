Gobierno cubano aprueba programa de bancarización del país

El régimen cubano aprobó un programa para la bancarización del país que comprende un grupo de medidas para incentivar el uso de los canales electrónicos de cobro y pago en la isla, donde ni los cajeros cuentan con efectivo.

En una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros se dio luz verde a la propuesta del Banco Central de Cuba (BCC) anunciada recientemente por su presidente, Joaquín Alonso Vázquez.

En un informe público ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el funcionario dijo que en los dos últimos años han salido de la institución 1000 millones de pesos que no han regresado, por lo que se proponía la bancarización para transparentar el dinero que sale y no entra, porque "todo el efectivo que se está quedando fuera del banco es propicio para actividades no muy ortodoxas".

"Se propone un proceso de bancarización de las transacciones, de los cobros y pagos que se ejecutan entre la población y los actores económicos, que no es abrir una cuenta de banco a un cliente, sino la bancarización de las transacciones para que los cobros y pagos que se ejecutan entre todos los actores económicos o entre la población y los actores económicos, se hagan usando los instrumentos de crédito existentes como cheques, cartas de crédito, etc", explicó.

El presidente del BCC agregó que "la política fiscal no la podemos ver separada de la política monetaria y crediticia, y lo primero que hemos observados es que tenemos que transparentar las finanzas y esas son causas que generan los efectos que vemos hoy vinculados a la bancarización".

Dijo que el régimen estaba "potenciando los canales electrónicos de pago", los cuales otorgan estímulos como descuentos para el pago de servicios con tarjeta.

El ministro aclaró que esto será posible si la economía va en ascenso y se eleva la producción. "Sin eso no hay comercialización ni recibo de efectivo por la vía de comercialización", subrayó.

En esa ocasión Alonso Vázquez señaló que el efectivo que salió del BCC por la vía de extracción de salarios, extracciones de cuentas de actores económicos para comprar mercancías, no regresó, se elevaba a 1000 millones de pesos y elevaba el déficit fiscal del país.

"No lo hizo porque no hubo una acreditación después de realizar un proceso comercial", puntualizó sobre este problema, que va aparejado a la pérdida de confianza de la población y sus actores económicos en las instituciones bancarias del país.

El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros dijo el lunes que próximamente "darán todos los detalles a la población sobre este proceso de vital importancia para la economía cubana", aunque desde este martes ya la Corporación CIMEX, empresa estatal perteneciente al conglomerado militar GAESA, anunció la eliminación del pago en efectivo en las gasolineras cubanas a partir del 1 de septiembre.

En su defecto, los clientes deberán usar, "a su elección", medios de pago electrónicos como las tarjetas chip, las tarjetas de banda magnética nacionales e internacionales que operan en el país, las tarjetas prepago desechables, los pines electrónicos mediante Transfermóvil, o la tarjeta chip recargable, indicó CIMEX en sus redes sociales.

También a finales de julio la Empresa Eléctrica de La Habana anunció la suspensión del cobro en efectivo en cuatro de sus oficinas comerciales a partir del 1ro de agosto. Los clientes de las localidades de Plaza, Nuevo Vedado, Playa y Santa Fe ya no podrán acudir a pagar la factura de la luz en las ventanillas de esos establecimientos, ni sus lectores-contadores tampoco realizarán ese servicio.

Aunque la prensa oficialista no lo ha mencionado, existe en el país un déficit de billetes, por lo que la apuesta de las autoridades es la bancarización digital. El fin de semana decenas de personas se quejaron en redes de la falta de efectivo en los cajeros, y que muchos debieron pedir dinero prestado para comprar alimentos, pues no podían extraer sus salarios. En otros casos los cajeros emitieron billetes con la mitad en blanco, un error de impresión supuestamente por falta de tinta.