Alejandro Cuervo con su "nueva seguridad", Rutina y Marlon: "Ando con los más guapos de Cuba"

"Díganme algo de mi nueva seguridad", dijo el actor cubano Alejandro Cuervo al mostrar en sus stories el momento en que Rutina y Marlon llegan a él para hacer de sus guardaespaldas.

Alejandro Cuervo / Instagram stories

"¿Pero ustedes no estaban con 69?", les comenta en alusión a que habían hecho de escoltas del rapero, quien actuó este fin de semana en el Santa María Music Fest.

"¿Ah pero tú eres Rutinón, tú no me dijiste en una entrevista que tú querías ser actor", le dice al niño, muy popular en redes sociales.

"Si tú me cuidas yo te voy a ayudar para que tú seas ser actor y te voy a llevar a la escuela de arte para que tú seas actor, pero nadie me puede meter el pie", le prometió.

"Yo ando con las espaldas cuidadas", cierra el momento el querido actor antes de ponerse de pie y salir escoltado por Rutina y Marlon.

Al compartir el vídeo en redes Alejandro aseguró que "Ahora sí es fuego con to' el mundo. Ando con los más guapos de Cuba".

El simpático momento, uno de los que han visto la luz del Santa María Music Festival, desató las reacciones de sus fans, muchos con iconos de risas y otros con con comentarios: "Ahora sí"; "Los mejores"; "Ya tienes guardaespaldas"; "Rutieneate que te pegan al piso"; "Qué hermosos se te quiere pero se te ataca jjjjj"; "Ay dios mío, quien se pegue a Rutina se le pega ese aguaje ay dio*"; "Tremenda seguridad, se te quiere pero se te ataca"; "Que cómico ese Rutina tiene cada cosa ojalá y dios quiera estudie arte porque carisma tiene y lo bien que se expresa, bendiciones para todos"; "Mori con el caminao del Niño".

Pero mientras que muchos celebraron el desparpajo y la candidez del niño, otros reprocharon la exposición del menor en redes sociales.

"A mí ese niño no me da ninguna risa de que hable así"; "Me gustaba más cuando estaba el niño solo haciendo los monólogos, no sé por qué cambiaron la dinámica de los videos"; "A ese chamaquito le están haciendo un daño poniéndolo hablar así", dijeron en ese sentido.

En las stories Cuervo mostró otra adorable estampa de su niño Bastian siendo cuidado por Marlon.

Alejandro Cuervo / Instagram stories

Días antes Rutina por Cayo Hueso y Marlon "El guapo natural" se convirtieron en escoltas por unas horas de famosos invitados al festival en Santa María Fest, como el cantante puertorriqueño Tito El Bambino.

Antes los populares influencers cubanos habían cumplido el sueño de conocer a sus padrinos Yailin y 6ix9ine, quienes actuaron el sábado pasado en el festival.