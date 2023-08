Seidy La Niña estrena "La Mano Entera": "Quisieron enterrarme pero se olvidaron que yo era una semilla"

Seidy La Niña aterrizó hace unas horas en Youtube con el videoclip de su nuevo tema, "La Mano Entera", un canto a la superación personal y a no dejarse derrotar, con recadito para los equivocados, los aprovechados, quienes no confiaron o pretendieron poner zancadillas en el camino.

El videoclip, dirigido por Daryel Mustelier, empieza con la cantante preparándose un desayuno, ataviada con el body lencero rojo con el que hace días incendió las redes. Sin filtros, ni retoques, natural, muy sexy y provocativa abre La Niña el clip de la rítmica y bailable canción.

"Tú te cogiste la mano entera, te di diez pesos y metiste la mano en la cartera", canta Seidy en el estribillo.

Con un fragmento de la letra, la cubana residente en Miami había anunciado horas antes el lanzamiento. "Quisieron enterrarme pero se olvidaron que yo era una semilla", dijo junto a un adelanto de lo que estaba por ver la luz.

A sus seguidores parece estar gustándoles mucho el tema y así le han dejado saber en los comentarios en Youtube y en Instagram.

"Es que no le baja ni un chin. Demasiado talento Dios y esa luz que tienes wfff"; "Mucho punch en un solo tema… Aplaudir no es obligao"; "Una bonita mujer que brilla al igual que su talento. Qué sabroso, Ella sí suena. No cambies nunca"; "Tanta energía que tiene usted"; "Ni con un ejército te tumban; Seidy no deja de impresionarme, ella siempre jugando sus cartas talento te sobra"; "Esta súper me encanta. Gracias por tu música. Que sigan llegando más éxitos", se lee entre los comentarios.