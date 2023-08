Madre cubana muestra su refrigerador: "Ya no doy más"

Una madre cubana denunció la precariedad que se vive en la isla, donde lleva días sin conseguir alimentos para dar a su bebé una dieta básica.

En el perfil de Facebook Madres cubanas, Yusney Soto mostró su refrigerador vacío. Aseguró que no estaba pidiendo ayuda, pero necesitaba desahogarse porque la situación de carencia en la alimentación la tiene al caer en un estado de locura.

Grupo de Facebook Madres cubanas, Yusney Soto

"Ya no doy más. Miren como tengo el congelador y no me da pena ninguna decirlo, como tampoco me da pena decir que he agotado todos los recursos para alimentar a mi bebé con lo más humilde posible, pero no puedo más. ¿Hasta cuándo será esto, por Dios?", se preguntó la mujer.

La semana pasada otra madre cubana también declaró en las redes sociales que se siente al borde de la locura. Su caso es muy complejo pues en medio de la escasez de comida y medicamentos en Cuba, tiene bajo su cuidado a una niña con necesidades especiales.

La pequeña, de cinco años, padece de microcefalia y parálisis cerebral. La madre pidió ayuda en las redes para solucionar el problema de su vivienda, que se encuentra en una situación tan grave que afecta la salud de su hija.

Elizabeth Pérez Núñez, tiene 24 años, y vive con su hija en un cuarto de tablas, forrado de cinc y con piso de tierra, en el reparto Ortiz, barrio Las Yaguas, en Ciego de Ávila.

El gobierno cubano no ha sido capaz de priorizar este caso social para garantizarle una vivienda digna. En medio de la crisis económica y la inflación desatada por el régimen de Miguel Díaz-Canel, miles de familias cubanas son empujadas a vivir en la absoluta miseria.