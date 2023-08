Madre cubana de una niña con microcefalia pide ayuda: "Ya no aguanto más"

Una madre cubana cuya hija de cinco años padece de microcefalia y parálisis cerebral, está pidiendo ayuda en las redes para solucionar el problema de su vivienda, tan grave que afecta la salud de su pequeña.

Elizabeth Pérez Núñez, de 24 años, vive en un cuartico forrado de cinc y frente de madera con piso de tierra en el reparto Ortiz, barrio Las Yaguas, en Ciego de Ávila.

"Yo nunca había subido ninguna publicación como esta pero ya no aguanto mas. He ido muchas veces al gobierno de mi municipio y me dicen que no hay materiales para aunque sea para hacerle un cuartico a mi niña", denunció en su Facebook.

Captura de Facebook / Elizabeth Pérez Núñez

Elizabeth compartió un video que muestra el lugar donde malvive con su hijita. La grabación se la dio a su trabajador social, que la enseñó en el gobierno, pero fue por gusto.

Debido a las condiciones críticas de la casucha, cuando llueve le entra el agua, y por la noche el sereno. Esa humedad afecta aún más a la niña, a la que le extirparon un pulmón por una neumonía complicada. La menor vive enferma con gripe por la humedad del lugar.

"Yo le pido ayuda a mi gobierno, a mi país, a Miguel Díaz-Canel, para que me ayuden con una vivienda. Al mundo entero si es necesario le pido ayuda. Por favor, toda aquella persona que pueda compartir mi publicación hasta que llegue a Díaz-Canel", suplicó.

Captura de Facebook / Elizabeth Pérez Núñez

"Ayúdenme, Dios los va a recompensar. Necesito ayuda. Mi numero es 51037872", agregó.

La angustiada madre le escribió también al humorista Limay Blanco, que desarrolla un proyecto de ayuda a personas en situación vulnerable, y pidió a todo aquel que lo conozca le hablen de su situación.

"Que Dios te bendiga ante todo. Te estoy escribiendo a ti porque tengo una situación muy crítica con mi niña Evelin, de cinco años", comenzó.

Captura de Facebook / Elizabeth Pérez Núñez

"Necesito ayuda y sé que tú eres un hombre de Dios. Y te pido a ti porque sé que eres un hombre bueno escogido por Dios para ayudar a los desamparados", recalcó.