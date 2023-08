Cubano llega a EE.UU. por el parole humanitario y regresa a la Isla por temor al costo de salud

Un cubano que llegó a Estados Unidos con el parole humanitario regresó a la Isla porque se enfermó y tenía miedo al costo de la salud norteamericano.

El joven se nombra Guzmán y su caso fue narrado por el periodista cubano Mario J. Pentón en su cuenta de YouTube.

Según su relato, hace 15 días le dio una parálisis facial, y al no tener seguridad social ni permiso de trabajo, y ver que las medicinas son caras para un recién llegado, se deprimió, se desesperó y pensó que lo mejor era volver a Cuba para hacerse un tratamiento y recuperarse.

"Sé que al salir de Estados Unidos ya perdí el parole. Me gustaría saber si al menos puedo volver a aplicar para intentar regresar a Estados Unidos", le preguntó Guzmán al periodista.

Pentón conversó con Odalys Arevalo, de la empresa Las Madrinas de los Seguros, quien afirmó que casos como este se dan por la mala información, por no tener una orientación adecuada, y por el miedo que se le inculca en Cuba a la gente sobre lo que les puede pasar si se enferman en Estados Unidos.

"Lamentablemente eso se hubiera podido resolver muy fácilmente, porque todas las personas que llegan con un parole, en la gran mayoría de los estados es muy fácil obtener un seguro, y realmente no importa lo del trabajo", alegó.

Tras consultar con abogados, el periodista le sugirió a Guzmán que hablara con alguien para que le ponga otro parole, y que tal vez tenga suerte y se lo aprueban.

Esta misma semana, trascendió el caso de otra familia cubana que llegó a Estados Unidos legalmente gracias a este programa de la administración Biden, pero que se arrepintió y ahora quiere regresar a Cuba.

Pentón preguntó al abogado de inmigración Ismael Labrador, quien explicó las posibles consecuencias a las que se enfrentan estos cubanos si vuelven a su país de origen.

En cuanto a las consecuencias de regresar a Cuba, Labrador señaló que el que lo haga no tendrá ningún problema en Estados Unidos.

"Importante saber que ella va a abandonar este parole, no lo va poder retomar una vez más. Si se arrepiente y quiere volver a entrar a Estados Unidos, este parole no sirve. Su autorización de viaje es inválida ya, porque es para un solo viaje. Ella no va a poder acogerse a ninguna ley aquí en Estados Unidos para obtener la residencia", detalló.

Acerca de lo que puede pasarle a un beneficiario del parole si retorna a Cuba, el experto señaló que es difícil predecir si tendría problemas, y coincidió en que volver atrás sería un grave error.

"Las leyes de Cuba son bastante arbitrarias y tiene que estar dispuesta a correr todos los riesgos en ese país sin leyes", afirmó.