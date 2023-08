Desgarrador mensaje de un padre a su hijo fallecido en el Servicio Militar: "Perdóname por no sacarte de ese lugar"

El padre de Annier González, un joven cubano de 18 años que se suicidó mientras cumplía el Servicio Militar Activo (SMA) en Matanzas, publicó un desgarrador mensaje en el que le pide perdón por no haberlo sacado de ese lugar.

"Perdóname, mi niño, por no darme cuenta que tenía que sacarte de ese lugar de oficiales mediocres que deberían de atenderte y no maltratarte, pero por desgracia vivimos en Cuba, donde la justicia no existe. Donde quiera que estés, EPD", escribió Alfredo González en el grupo de Facebook "No más muertes en el servicio militar en Cuba".

Captura de Facebook / No más muertes en el servicio militar en Cuba / Alfredo González

Alfredo compartió un texto que le dedicara a su hijo otro joven nombrado Brihan Carlos García Acosta, en el que describe a Annier como un buen amigo, y una persona noble, sin maldad.

"Una víctima más de la irresponsabilidad médica y organizativa, del encierro, de la soledad y el bullying que se vive en esas instituciones, donde una vez dentro vives por ley de la selva, la supervivencia del más fuerte", aseguró.

Brihan Carlos reveló que lo último que se supo del joven fue que le envió un mensaje a otro amigo en el que solo escribió: "Adiós".

"De manera vulgar: otro más para el hueco, otra investigación en la cual o todos se conocen o la culpa no es de nadie porque no supieron ver (...) Anier, otra vida que es apagada de pronto e injustificada manera pero que puedo sentir bien cerca", agregó.

El pasado 4 de julio se cumplieron dos años del fallecimiento de Anier, quien cumplía el Servicio Militar en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas.

Para su padre, desde ese día su vida "se volvió un infierno".

"Hoy, 4 de julio, dos años que te perdí mi niño en esa desgracia de Servicio Militar. Es duro, duro levantarme cada día y ver esa cama vacía. Es duro ir cada domingo a verte donde reposas durante dos años. Es duro irme de tu tumba cada domingo durante estos dos años y tratar de no mirar para atrás. Es duro. Mi vida se me volvió un infierno. EPD mi niño. Te quiero y te querré siempre", escribió en su perfil de Facebook.

González comentó que había visto la publicación del nuevo Código Penal Militar y la sanción de cinco años por evadir el Servicio, y cuestionó cuántos años les han dado a los oficiales responsables de las muertes de todos los adolescentes que han ocurrido en esas instituciones, cuando son llevados allá a la fuerza.

Asimismo, reiteró que es responsabilidad de esos oficiales responder por la integridad física de esos adolescentes y que "tienen que saber cuál está preparado para cumplir cualquier función, para portar un arma, para que no se lesionen o se lo haga a otro".

"Nuestros hijos cuando están en el Servicio Militar son desechables y nadie responde. Lo digo por experiencia propia", aseguró.

A finales de 2021, el atribulado padre confirmó a CiberCuba que la muerte de su hijo se trató de un suicidio y que él no estaba lo suficientemente preparado para portar un arma de fuego.

"Lo pusieron a hacer guardia en las torres del Combinado sin haber tenido nunca un fusil en las manos y lo dejaron solo y parece que cogió pánico o ansiedad y se quitó la vida, con solo 13 días ahí y 12 días aislado me lo mataron", contó.

Explicó, además, que en el centro penitenciario Combinado del Sur lo sometieron a un período de aislamiento, como medida de prevención del coronavirus, y cuando se comprobó que no estaba contagiado, el 4 de julio, lo mandaron a una torre de tres pisos de altura a realizar una guardia. Ese mismo día se quitó la vida.

También subrayó que Annier no tenía antecedentes de enfermedades mentales.