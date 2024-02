Padre de joven fallecido en el servicio militar jura ante la tumba de su hijo que buscará justicia

El padre de Annier González, un joven cubano de 18 años que se suicidó mientras cumplía el Servicio Militar Activo (SMA) en Matanzas, publicó un desgarrador mensaje frente a la tumba de su hijo en el que jura que buscará justicia.

“Aquí yo, como cada domingo, en la tumba de mi hijo”, dijo el padre visiblemente afligido y conteniendo los deseos de llorar en un video publicado en el grupo de Facebook "No más muertes en el servicio militar en Cuba".

Alfredo González compartió que recurrirá a la justicia por última vez, por los canales correspondientes, y advirtió que de no obtener respuesta se lanzará a la calle.

“Yo les juro aquí, en esta tumba, que justicia va a haber, ¿cómo?, no sé, pero todo ese que le hizo bullying… para mí todos esos fiscales que no hicieron lo que tenían que hacer, todos esos oficiales que me han metido mentira, que han hecho todo, son tan responsables de lo que pasó mi hijo”, expresó Alfredo.

Agregó que si tenía que salir con un cartel saldría para la calle, pero que va a agotar los recursos que provee el Estado cubano.

“Quiero hacer la justicia como debe ser, voy a hacer el último trámite, sino se hacen me van a ver en la calle pidiendo justicia por mi hijo”, afirmó.

Al recordar el segundo aniversario de la muerte de su hijo, el pasado 4 de julio, Alfredo dijo que su vida “se volvió un infierno”.

En reiteradas ocasiones el dolorido padre dedica textos a su hijo, añorando la justicia que el gobierno cubano no ha querido darle.

"Perdóname, mi niño, por no darme cuenta que tenía que sacarte de ese lugar de oficiales mediocres que deberían de atenderte y no maltratarte, pero por desgracia vivimos en Cuba, donde la justicia no existe. Donde quiera que estés, EPD", escribió en agosto pasado en el propio grupo de Facebook.

Mientras, a inicios de este año se mostró adolorido por la ausencia de su hijo.

“Otro fin de año más sin mi único hijo varón, mi hijo, que me lo quitaron de mi vida, otro año sufriendo, otro cumpleaños más con su ausencia, otro año más sin justicia, pero ya llegará, se los aseguro”, afirmó.