Aparece muerta madre cubana que estaba en paradero desconocido

Dayami Hechevarría Rodríguez, una madre cubana que se encontraba en paradero desconocido desde el 21 de agosto, fue encontrada muerta en las últimas horas, según reportes de varios allegados a la víctima.

Hechevarría Rodríguez, de 39 años y madre de dos hijas de 15 y 18 años, residía en el municipio Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas.

Según varios reportes en redes sociales, su cadáver fue encontrado en el municipio Manatí. CiberCuba se ha comunicado con fuentes familiares para intentar recabar mayor información sobre el lamentable deceso. Al menos una de ellas declinó ofrecer declaraciones.

"Lamentablemente apareció sin vida. Era de Mi barrio. Solamente les pido que lo publiquen y que se pida justicia porque lo que le ocurrió no era justo. Era una buena mujer y dejó dos hijas jóvenes", escribió a nuestro medio un internauta.

En facebook, varios allegados y amigos de la cubana fallecida se han mostrado consternados por su muerte.

"Mi corazón sufre la perdida inesperada de mi sobrina bonita por un despiadado asesino que le arrebató lo más preciado, la vida", escribió en redes sociales una tía.

"Sobrina, la muerte no podrá borrar el amor que hubo entre las dos, siempre te recordaré y tendré presente lo buena y maravillosa que fuiste, no le hiciste daño a Nadie, no merecías morir por manos de Nadie, el asecino pagará tu muerte, que en Paz descanse y en Gloria estés , no te Olvidaremos Nunca", añadió otra familiar.

Dayami, lamentamos tu pérdida, tus valores y enseñanzas viven en nosotros y te hacen inmortal. Pasaste por nuestras vidas como un estrella fugaz, pero su brillo vivirá siempre en nuestros corazones. Nos separó la muerte, pero el amor nos mantiene unidos. Quererte fue fácil, pero olvidarte jamas", escribió en Facebook AguLise Valleperez.

Según se informó previamente, Dayami Hechevarría Rodríguez salió de su casa el pasado lunes 21 de agosto. Su familia solo sabía que calzaba chancletas de la casa y que se llevó su teléfono celular.

Ese mismo día sus hijas recibieron un mensaje de texto en el que les decía que se había ido a la playa con unos amigos, que no se preocuparan. Después de eso no se supo más de ella, y su teléfono daba apagado.

Dayami vivía con su madre y con sus dos hijas y trabajaba como dependiente en un pequeño local de ventas ubicado en el portal de su casa.

denunció la desaparición ante la policía. Christián Puig, amigo de la familia, relató a la agencia independiente CubaNet que la hija mayor

"Ahí investigaron que la última ubicación de su teléfono no fue en la playa, como decía el SMS, sino en Majibacoa, un municipio de Las Tunas. Esto ha preocupado aún más a sus familiares", subrayó.

Al cierre de esta nota no tenemos otros detalles sobre lo acontecido ni tampoco si hay algún arresto en relación con la muerte de Dayami Hechevarría Rodríguez

En los últimos meses han aumentado los reportes de personas desaparecidas en Cuba.

La semana pasada una mujer reportó la desaparición de su madre, una anciana con Alzheimer que llevaba cinco días fuera de su hogar en La Habana. Según la hija, identificada en Facebook como Alexanndra Lopez (Yaima), su mamá fue vista por última vez en el P12, cuando iba rumbo a Santiago de Las Vegas.

Por esos días, trascendió que otra anciana identificada como Eusebia Martínez Figueredo, quien padece algún tipo de demencia, llevaba tres meses desaparecida y sus familiares ofrecían una recompensa de 1,000 dólares para encontrarla. Eusebia reside en Los Cocos, Santiago de las Vegas, en el municipio habanero de Boyeros, y tiene un hijo en Nicaragua.