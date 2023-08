Seidy La Niña responde a quien la critica por su peso y forma de vestir: "La gorda está triunfando"

Seidy La Niña no es de las que se anda con complejos por su peso, ni se amilana ante las críticas por sus supuestos kilos o libras de más o su figura.

La cantante cubana respondió contundente a una seguidora que en redes sociales criticó su vestimenta para su último concierto.

“Por qué te vistes de esa manera con tanto kilo de más en vez de resaltar tu voz. ¿Qué buscas, hombres o que te conozcan como cantante?”, se lee en el comentario, bastante hiriente, que le hicieron.

Sin embargo, la respuesta de la artista estuvo a la altura de su carácter y los principios que predica: “La gorda está triunfando mami”.

Los fans de Seidy, por el contrario, no se tomaron tan bien el comentario: “Normalicemos no opinar de los cuerpos ajenos”; “Vivimos en un mundo donde la que te pone el pie es otra mujer, la que te humilla es mujer”; “Aún existe gente con esos pensamientos rancios”; “Esa mulatica brilla como sea y su talento es único”; “Es verdad que el ser humano es envidioso en vez de alegrarse por el éxito ajeno”; “Dile que es tu cuerpo que NO es el de ella”; “Esta mujer que vive en el Paleolítico que despierte ya”.

Seidy acompañó su publicación de un fragmento de su concierto en West Palm Beach, en el que lució un enterizo de transparencias, y por si fuera poco cantando “Mulatica”, más directo imposible.

Hace unos días la cantante recibió una lluvia de elogios por defender la belleza natural. "Con estrías, con celulitis, siempre real, siempre yo", aseguró en ese momento que sus seguidores recibieron con aplausos.