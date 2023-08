Lluvia de elogios a Seidy La Niña por defender la belleza real: "Con estrías, con celulitis, siempre yo"

Tras haber estrenado su nuevo tema "La Mano Entera", Seidy La Niña compartió un vídeo del rodaje donde luce natural, sin filtros, con el sexy body rojo lencero que lleva al principio del clip.

Si el vídeo de por sí hubiera sido suficiente para desatar la locura entre sus fans, por mostrarse toda sensual sin retoques, con el mensaje que lo acompañó provocó un aluvión de aplausos y elogios de sus seguidores.

"Con estrías, con celulitis, siempre real, siempre yo"; dijo en sus redes junto al sexy vídeo.

A menos de un día de compartida la publicación ya rebasaba los 14 mil likes y 400 mensajes en Instagram y los casi 500 comentarios en Facebook y más de 7 mil likes.

"Qué preciosidad, es la verdad esta mujer"; "Eres perfecta tal cual"; "Puro fuego"; "Pero estás natural, eso es lo que me gusta de ti, sin tratar de estar perfecta como se ven otras, eres una mujer bella con los detalles naturales que tiene una mujer", "Eres única y carismática"; "Bella como siempre tan natural esa niña, hermosa ya disfruté de tu nuevo tema, bendiciones niña"; "Me encanta es tan real y le vale lo que digan... me fascina"; "Sin miedo al éxito, auténtica y única"; "Me encanta que nos enseña que no solo los cuerpos perfectos pueden existir (como nos quieren exigir aquí en las redes) "; "Estás preciosa, un cuerpo 10"; "Esto es una verdadera mujer, mulata no mulatísima, te amo sin amarte", se lee entre los cientos de mensajes que le dejaron sus followers.

Tras este ardiente post, La Niña mostró dos de los looks que lleva en el videoclip de su tema. ¿Sexy o agresivo?, quiso saber cuál preferían sus fans.

La nueva canción de Seidy La Niña, "La Mano Entera", que viene con su habitual poderío femenino y recaditos para haters, tóxicos y aprovechados, ya tiene más de 21 mil visualizaciones en Youtube a un día de su estreno.