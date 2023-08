El Taiger de visita en Cuba tras gira por Europa: "Porque me da la gana"

El Taiger dejó indicios en sus redes sociales este martes de que se encuentra otra vez en La Habana, su ciudad natal, en lo que sería su primer viaje de visita a la isla tras la exitosa gira que tuvo por Europa.

El reguetonero no ha dado detalles sobre su estancia en Cuba, pero el simple video del aterrizaje de su vuelo y un breve fragmento del recorrido en carro por calles de la capital, ya disparó los comentarios de sus seguidores en Instagram.

En una transmisión en directo que hizo recientemente, El Taiger dijo que viajaría a La Habana para cerrar el verano en Varadero este 31 de agosto.

Algunas personas han recordado en las redes sociales una frase del reguetonero cuando en esa misma transmisión dijo que canta porque le gusta y lo hace en Cuba porque es lo que quiere.

"Lo hago en Cuba porque me da la gana. No voy a decir nada más. Canto porque me gusta y en Cuba porque me da la gana. Estas son mis explicaciones", dijo el cantante.

El youtuber Tifany Record TV dejó constancia grabada de la transmisión en directo de El Taiger. Aquí puedes ver el vídeo.