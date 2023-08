El Taiger cierra con broche de oro su gira por Europa y viajará a Cuba a celebrar el éxito

El Taiger le ha puesto punto final a su gira por Europa, un recorrido musical que para el artista ha sido un rotundo éxito y que pretende celebrarlo en Cuba junto a su familia.

“Cumplí con mis objetivos con mi compromiso 25 fechas dos meses y dos semanas en Europa un álbum que es la ostia, una gira histórica y lo mejor que todo fue con disciplina que me cuesta no por malo si no por maldito”, aseguró en una publicación en Instagram.

Captura Instagram / El Taiger

El reguetonero añadió que va a festejar este momento de su carrera y qué mejor lugar que en Cuba: “Ahora sí merezco celebrarlo con mi familia voy suelto pal caimán pinga nos vemos en Varadero. De Cuba soy. Es satisfacción no fama”.

Como en todas las presentaciones de esta gira, en su último concierto en Palencia, España, El Taiger puso a bailar y a cantar a todo el público.

Un día antes agradeció, también en esa red social, a todo la gente de Bilbao por la acogida que le dieron.

Hasta los temas de su nuevo álbum La Ostia, que saldrá a la luz el próximo septiembre, han causado furor durante esta gira.

En varias ciudades de España, Italia y hasta en Suiza resonaron los mejores éxitos musicales del reguetonero, incluido “La Historia”, que dio nombre a esta gira.