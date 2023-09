Seidy La Niña estrena "Prohibido" y provoca criterios encontrados entre sus fans

Seidy la Niña está de estreno y ha sorprendido y de qué manera a sus seguidores, pues tan solo la imagen de portada que promociona su nuevo tema ya ha desencadenado mucha polémica y criterios encontrados en las redes sociales.

“Prohibido” es el título de la canción que llegó junto a un videoclip que la artista se encargó de anunciar en Instagram.

“Dame el derecho de amarte aunque no toque esa parte”, se lee en la descripción al post que la cantante acompañó con una foto de las escena final del video en la que aparece en la cama junto a otra mujer.

La letra de la canción habla de un amor prohibido entre amigos mientras el audiovisual va contando la historia de una pareja que tiene problemas al parecer por una infidelidad de la muchacha.

Aunque la cantante durante todo el video aparece como si presenciara desde la distancia los conflictos de esta pareja, en el cierre del audiovisual se ve en la cama junto a la joven, y fue justamente esto lo que desencadenó la polémica entre sus seguidores.

“Caballero cuando van a madurar, contenido videoclip la vida privada es otra, lo de las personas es hablar le quedo muy bonito”; “Coño salió del closet La Niña ya era hora, así que gente prepárense para el show que ahora es cuando esto empieza”; “Puede ser un video, ella no parece lesbiana y si lo es tiene todo el derecho”; “`No parece lesbiana´ ya eso es etiquetar a alguien vivan y dejen vivir”; “Ser gay no tiene apariencia”; “Cuál es la discriminación por favor ubíquense la música de Seidy es la que escuchamos y nos gusta, no su preferencia sexual”, escribieron algunos en los comentarios al post.

Si todavía no has visto el video y quieres saber a qué se deben tantos criterios encontrados aquí te lo compartimos: