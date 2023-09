Buscan a niña cubana de 13 años desaparecida desde hace cinco días en Houston

La familia de una niña cubana de 13 años desaparecida desde el pasado 29 de agosto en Houston, Texas, pidió ayuda en las redes para localizarla.

Se trata de Sheila de la Caridad Montenegro, quien fue vista por última vez en el número 3000 de de Elmside, según una alerta emitida por la policía de esa ciudad.

La madre de la niña ha pedido ayuda en varios mensajes angustiados en Facebook para que la ayuden a localizar Sheila.

“Hola buenas noches por favor necesito que me ayuden a encontrar a mi hija por favor. Qué dios te proteja, mi amor, si alguien la ve por favor me escribe se los ruego”, pidió ayer Diannelis Jerez, una migrante cubana, natural de Cauto Cristo, en Granma.

Facebook / Diannelis Jerez

“Diosito solo tú sabes el dolor que yo tengo en mi corazón. Por favor, tráeme a mi niña sana y salva te lo suplico. Dame fuerzas porque siento cada día más que me debilito, es un vacío insoportable”, confesó este sábado en un triste mensaje.

Sheila es descrita como blanca/hispana, mide 5 pies y 4 pulgadas de alto y pesa 120 libras. Tiene ojos marrones y cabello negro y nació el 25 de marzo de 2010.

Facebook / Diannelis Jerez

Recientemente también trascendió el caso de Jackie Fuentes, una adolescente de 17 años de origen cubano residente en Kendall, en Miami-Dade, que se encuentra en paradero desconocido desde la noche del jueves 24 de agosto.

La familia de la menor -que pide ayuda de la comunidad para intentar saber de ella cuanto antes- contó que Jackie se fue a dormir y que a la mañana del día siguiente la madre ya no la encontró en su habitación.

“Yo creo que alguien la tiene retenida”, contó la madre, Yaquelin Aguiar, quien precisó que la joven en el momento de su desaparición vestía un pantalón marrón de hombre y un pullover negro, unas sandalias de cuero negro bajitas y llevaba una cartera estilo hippie.

“No me parece que se haya llevado muda de ropa. No creo que se haya ido con idea de no regresar. No se llevó identificación ni dinero, solo se llevó un teléfono que no tenía minutos. Yo le puse saldo, pero el teléfono sonó y sonó durante dos días hasta que aparentemente se quedó sin batería”, explicó la madre.