Activista cubana relata lo que piden en la escuela de sus hijos: "Los padres debemos volvernos magos"

Una madre cubana enumeró en sus redes todo lo que le han pedido en la escuela de sus hijos ahora que va a comenzar el curso escolar, y cuestionó la vieja mentira del gobierno de que en Cuba la educación es gratuita.

Diasniurka Salcedo, quien mantiene una postura crítica contra el régimen, compartió las listas de todo el material que les exigen llevar a los niños a la escuela, que incluye desde lápices y libretas hasta un mantel grande, una alfombra y palitos de tender ropa.

Diasniurka, quien vive en Alquízar, Artemisa, arremetió contra tal desatino, especialmente en un momento en que los precios de todos los productos han subido tanto, y aseguró que ella no comprará nada de eso.

"¿Educación gratuita? Y los padres debemos volvernos magos. Pues bien clarito les digo, ¡mi prioridad es que los niños estén bien de salud y tengan sus alimentos! ¡Y amor! A mí educación no me va a volver loca, ¡noooo! Ustedes no, es que ¡Si son una potencia, bueno, todo eso va por ustedes! ¡Les toca! Yo no sé los demás padres, pero yo no me voy a prestar para esa locura y sus precios. ¡Noooooo!", expresó en su Facebook.

Captura de Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

La activista compartió fotos de los dos listados que les entregaron a los padres de los alumnos.

En una se les pide que lleven material escolar, además de un doyle, un cojín, una suiza, una pelota y una banderita de varios colores y nailon para forrar el expediente.

Foto: Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

En la segunda aparecen artículos como un catre forrado y marcado, un paño para las manos con un asa para ser colgado, servilletas, un bate plástico, productos de aseo como peine y cepillo de dientes, utensilios para comer como cuchara y vaso, un juguete, un títere y una planta de hojas grandes.

Foto: Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

La denuncia de Diasniurka se suma a la de muchos padres cubanos que se indignan ante el alto costo que tiene para ellos la educación de sus hijos, mientras el gobierno se ufana de que todo es gratis.

Esta semana, otra madre mostró en sus redes las malas condiciones de la que será la escuela de su niña el próximo curso escolar, que calificó como "de inframundo".

Yenys Fernández, residente en Holguín, denunció que sufrió amenazas por reclamar el derecho de una escuela digna para su hija, al mostrar en un video el local que ha sido adaptado para dar clases.

"Esta es la supuesta escuela (...) donde va a comenzar mi hija. Esta va a ser su aula, un almacén", expresó.

En otro video, la madre mostró la gran distancia que deberán recorrer cada día los estudiantes para ir al baño desde sus aulas.

"Esto es indignante. (...) Entonces piden paciencia", cuestionó.