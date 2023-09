Karol G rinde homenaje a Selena en Texas: "No pude conocerla pero sí puedo cantar para ella"

Karol G rindió un emotivo homenaje a la fallecida cantante Selena Quintanilla y confesó ante miles de personas, que la reina del Tex-Mex es su ídolo.

"Voy a hacer algo que no he hecho en ninguno de los shows de esta gira. Resulta que como ustedes yo también tengo un ídolo. La diferencia es que yo no voy a tener la oportunidad de conocerla, ni de actuar con ella, ni de compartir con ella, pero sí puedo cantar para ella", dijo la colombiana en su concierto en San Antonio, Texas.

La Bichota comenzó su homenaje a Selena cantando "Como la Flor", pero no fue el único tema que interpretó.

Hubo otra canción que causó especial revuelo en el público, "Si una vez", pues muchas personas creen que pudo ir dirigida a su ex, el reguetonero Anuel.

Karol G saludó a la familia de Selena desde el escenario y les indicó que el espíritu de la autora de "Amor Prohibido" es inolvidable. "Está aquí conmigo y en todas partes", expresó.

Selena Quintanilla fue asesinada en 1995, cuando estaba en el punto cumbre de su carrera, con solo 23 años, por la presidente de su club de fans Yolanda Saldívar.

Han pasado más de dos décadas de su muerte, pero la cantante sigue en el recuerdo de su público y se convirtió en un ícono de la música latina.