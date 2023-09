Lenier Mesa habría regalado un Cadillac a su madre en Miami

Lenier Mesa, en el centro de la mira las últimas jornadas, le habría regalado un auto a su madre este martes, según trascendió en redes sociales.

El intérprete de "Cómo te pago" al parecer le obsequió una lujosa camioneta Cadillac Escalade, según un video publicado en la cuenta de Instagram del vendedor del vehículo.

En el clip se muestra a la señora alegre, mandándole un beso a Lenier, mientras se dirige al Cadillac para estrenarlo.

Presuntamente, el auto suele costar entre 79,000 y 106,000 dólares, y es considerada la camioneta más completa dentro de la gama de Cadillac.

Esta semana, en entrevista para "El Mañanero" de Alexander Otaola, el padre de Lenier aseguró que nunca ha recibido ningún tipo de ayuda de su hijo: “Ni la recibo ni quiero, ni nunca le exigido nada. Lo único que siempre le he querido exigir es que me deje tranquilo porque ellos son los que me buscan a mí, principalmente su esposa Yosleny González”.

Además, negó que Lenier le compró casas a su madre y a su familia, incluso llegó a decir que no ayuda a su hermana, que llegó hace año y medio a Estados Unidos y no tiene residencia ni permiso de trabajo.