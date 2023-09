Padre de Lenier Mesa sobre polémico viaje a Cuba de su hijo: En ningún momento fue a visitar a su abuelo

El polémico viaje a Cuba de Lenier Mesa durante el Santa María Music Fest sigue dando de qué hablar, y ahora fue justamente el padre del cantante Ubaldo Mesa quien ofreció declaraciones al respecto.

En entrevista para "El Mañanero" de Alexander Otaola, el señor aseguró que estaba en el programa por voluntad propia y porque “me estoy desahogando un dolor muy grande que tengo por dentro respecto a mi hijo”.

Ante la pregunta del influencer de si realmente Lenier visitó a alguno de sus abuelos en Cuba la respuesta del padre fue contundente: “No, no, en ningún momento”.

Durante la entrevista salió a relucir que el señor mayor con el que Lenier negó tener vínculo familiar alguno, en realidad sí es su abuelo por parte de padre.

El padre confesó a Otaola que Lenier envió a su madre a Cuba recientemente para buscar una justificación de que fue a la isla a ver a su abuelo por parte de madre, pero aseguró que a este no le dio ningún derrame cerebral y habla tropeloso porque es alcohólico.

El padre del artista aseguró que nunca ha recibido ningún tipo de ayuda de su hijo: “Ni la recibo ni quiero, ni nunca le exigido nada. Lo único que siempre le he querido exigir es que me deje tranquilo porque ellos son los que me buscan a mí, principalmente su esposa Yosleny González”.

Ubaldo desmintió que Lenier llegara a Estados Unidos a los 15 años y dijo que fue como a los 18 luego de tener la baja del Servicio Militar. “Nunca durmió en las calles, nunca vino solo para este país, todo eso que él dice es mentira”, añadió, dando así una versión completamente opuesta a la que el propio cantante ha dado, quien en una oportunidad dijo que estuvo 15 días durmiendo en su carro porque no tenía casa.