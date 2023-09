Cubavisión pide disculpas por incluir canción de Oniel Bebeshito en Gala de los Lucas

Con un comunicado publicado en sus redes sociales Cubavisión pidió disculpas por haber incluido "Hacha" de Oniel Bebeshito en la pasada Gala del Lucasnómetro de Verano.

"El canal Cubavisión ofrece disculpas al público por violar la política de programación al haber incluido en la Gala del Lucasnómetro de Verano contenidos que exacerban el sexismo y la violencia contra la mujer", comienza el mensaje.

"La dirección del canal al realizar el análisis correspondiente, adoptó medidas administrativas con los responsables y reforzó mecanismos para evitar hechos similares", añade sin dar más detalles el comunicado, que cierra ratificando "su compromiso con la defensa de las políticas encaminadas a promover y proteger los derechos de la mujer y los valores que defiende el sistema social cubano".

Facebook / Cubavisión

Días antes, el pasado 5 de septiembre, el director del programa salió al paso a las críticas a la inclusión del tema del reguetonero en la gala, dejando claro que se trataba de "un error" y abogando porque no se usara este caso para echar por tierra todo el programa, cayendo así en injusticias.

"Sin dudas error nuestro incluir el tema "Hacha" de Bebeshito. A pesar de todo el nivel de popularidad entre los jóvenes, es un juego evidente con el doble sentido sexual, y tiene momentos cutre, de mal gusto además. Error que nos enseña que no podemos hacernos eco a ciegas de lo que guste en redes y calles", se lee en el extenso texto de Orlando, quien desmenuzó otras actuaciones de la gala, incluidas alguna de reguetón como el cierre de Charly & Johayron, de los que destacó que "sus temas dentro de la música urbana pop, balada pop, hablan siempre del amor de pareja, de amigos y desde su poética utilizan siempre un lenguaje cuidado sin ninguna ofensa, discriminación o violencia".

"Como ve solo el tema de Bebeshito Hacha, que es motivo de error y vergüenza para nosotros como proyecto. Y lo asumimos con vergüenza como siempre, es un error doble pues tenemos una sección de crítica dónde se han criticado fuertemente manifestaciones éticas como las señaladas a este tema", añadió en la publicación que cerró defendiendo la libertad para expresar criterios, "pero tratando ser justos, para que lo mal hecho no se diluya y lo bien hecho se respete".

El periodista y crítico Joel del Río, quien ha sido jurado por años de los Premios Lucas, fue más allá del hecho puntual de la gala y animó a hacer una reflexión más profunda.

"Propongo que, en lugar de arremeter contra Los Lucas Icrt Cuba, por supuesta promoción de la vulgaridad, tratemos de profundizar en las razones de su crescendo en nuestras costumbres y cultura. Como siempre le estamos dando candela al sofá pero cuando despertemos el dinosaurio seguirá ahí", dijo a través de sus redes sociales.

Facebook / Joel del Río

Oniel Bebeshito, intérprete del controversial tema, celebró por su parte su participación en la gala con un mensaje compartido en redes junto a un fragmento de su actuación.

"Un día viendo el televisor mi mamá me decía que lindo sería verte un día cantando ahí y un concierto en un teatro y yo viejita Alante y yo no sabía cómo poder hacerle ese sueño realidad a mi mamá es que veía eso muy lejos por el tipo de música que hacía y demás pero hoy le cumplí ese sueño a mi mamá y me cumplí uno a mi también que era verla feliz", contó en su post

"No hay nada imposible en esta vida y el tiempo me lo ha demostrado", añadió en el post, donde agradeció a los premios y aseguró que "Hacha" era número 1 su país.

En Youtube, el videoclip de la canción ya ha rebasado los 3,3 millones de visualizaciones a tan solo un mes de haber sido estrenado.