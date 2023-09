Tierno momento de Lenier Mesa cantando con su hija al piano

Melody, la hija mayor de Lenier Mesa, tiene en su papá a su mayor fan y admirador, a la persona que la impulsa a cantar y a hacer de la música su pasión.

En su cuenta en TikTok la niña subió un video de Lenier cantando uno de sus éxitos musicales “Me quedaré contigo” con el acompañamiento de ella al piano.

Captura TikTok / Melody Mesa

“Hola mi gente aquí estoy con la niña mía, lo más lindo que tengo Melody, vamos a cantar una canción que ustedes conocen. Melody tócame ahí”, se le escucha decir al cantante y compositor al inicio de las imágenes.

Después de su introducción Melody comienza a tocar mientras Lenier canta el estribillo de este tema super popular.

Hace poco salió a la luz un cover de la hija del artista interpretando “Part of your world”, una de las canciones de La Sirenita, y Lenier no podía estar más orgulloso.

En el detrás de cámaras de la filmación del video se ve al intérprete de "Cómo te pago" dándole ánimos a su hija: “Mami no tengas pena. Canta lindo, inspírate. Tú vas a ser la mejor cantante. Un papá cantante tiene la niña cantante”.

Captura Instagram / Yusleidy Mesa

Aquí te dejamos con otro cover de Melody interpretando “Hello”, la canción de Adele: