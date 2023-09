Detienen a 24 balseros cubanos tras desembarcar en cayo de Florida

Autoridades fronterizas de Estados Unidos detuvieron este fin de semana a un grupo de 24 balseros cubanos que desembarcaron en el Parque Nacional Dry Tortugas, uno de los cuales necesitó atención médica por encontrarse deshidratado.

“Durante el fin de semana, agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y aliados de las fuerzas policiales respondieron a un desembarco de migrantes en el Parque Nacional Dry Tortugas y se encontraron con 24 migrantes cubanos. Uno de los individuos fue trasladado a un hospital del área local por deshidratación”, informó este lunes el jefe de la USBP Sector Miami, Walter N. Slosar.

Los cubanos realizaron la travesía en un bote artesanal, hecho con planchas metálicas, madera y con motor adaptado, como puede verse en la foto junto al comunicado en la red social X (antes Twitter).

Aún están frescas en la memoria las imágenes de las jornadas finales de 2022, cuando cientos de inmigrantes cubanos llegaron al Parque Nacional Dry Tortugas, en los Cayos de Florida, en una oleada tal que obligó a las autoridades a cerrar la instalación durante varios días a inicios de enero.

Ubicación del Parque Nacional Dry Tortugas

El Parque Nacional Dry Tortugas está integrado por un conjunto de siete pequeñas islas compuestas de arrecifes y arena, situadas a unos 113 kilómetros al oeste de cayo Hueso.

En los últimos días, se han sucedido las interceptaciones de inmigrantes cubanos en altamar o las detenciones luego de que tocan tierra en el sur de Florida.

Hace apenas una semana, dos jóvenes balseros fueron interceptados por la Guardia Costera de EE.UU. cuando intentaban llegar a las costas de Florida en una precaria “embarcación”, al parecer hecha de madera, lona y poliespuma, y de poco más de un metro de ancho por dos de largo.

Dos días después, agentes de la USBP y la Oficina del Sheriff del condado de Monroe frustraron una operación de tráfico de personas, en la que detuvieron a 21 inmigrantes cubanos y a varios presuntos contrabandistas.

La avalancha migratoria de cubanos hacia Estados Unidos a través del Estrecho de Florida continúa en ascenso este verano, una temporada tradicionalmente activa en cuanto a travesías marítimas desde Cuba.

Los cubanos siguen intentando llegar a suelo estadounidense, a pesar de que podrían ser deportados por las autoridades.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reiterado que los migrantes que no usen vías legales para ingresar a EE.UU. no son elegibles para el parole, y serán devueltos si no establecen un temor razonable de persecución o tortura en el país de expulsión.

La crisis migratoria cubana desatada desde hace dos años no parece tener fin, de acuerdo con las estadísticas más recientes dadas a conocer por las autoridades estadounidenses.

En los primeros 10 meses del presente año fiscal (FY2023), el número de inmigrantes cubanos registrados de manera irregular por el sector de Miami ascendió a 37,748, según un informe del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Si se agregan las entradas por el sector de Tampa, la cifra asciende a 40,812.

Durante julio último, 7,486 inmigrantes cubanos llegaron a puntos fronterizos de EE.UU., de los cuales, 3,379 lo hicieron por vía marítima.

La crisis migratoria cubana sigue sin resolverse, pese al alivio que han significado los más de 40 mil beneficiados con el parole humanitario y las más de 30 mil visas de inmigrante entregadas en la embajada estadounidense en La Habana durante este año fiscal.