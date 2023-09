Bar en Serbia hace apología de la dictadura cubana

Café Buena Vista, un bar localizado en la ciudad de Belgrado, en Serbia, que hace las más encendida apología del régimen cubano, arriba a su 20 aniversario, ocasión que el espía cubano Gerardo Hernández Nordelo no ha pasado por alto, generando decenas de quejas de cubanos que consideran tal bar una afrenta.

"Muchas felicidades al hermano serbio Dragan Kamenica, cuyo Café Buena Vista, de Belgrado, cumple hoy 20 años, y saludan el #XCongresoCDR #Cuba #CDRCuba #TodosSomosCederistas", escribió en Facebook el espía este lunes, donde de inmediato decenas de cubanos reaccionaron indignados.

(Facebook/Gerardo de Los Cinco)

Las imágenes publicadas por el espía muestran a tres jóvenes camareros -dos mujeres y un hombre- vistiendo camisetas que ostentan nada menos que el logo de los CDR, famélica organización de masas presidida justamente por Gerardo Hernández, ello mientras en las paredes abundan las fotos de Fidel, el Che o la bandera del 26 de julio.

El local está prolijamente decorado con motivos de la ideología castrista (Captura de Facebook/Gerardo de Los Cinco)

"Llevas una semana sin comer y esto es lo único que encuentras abierto ¿Qué haces?", bromeaba jocoso un cubano en medio de decenas de comentarios coincidentes en calificar de afrenta y vergüenza el sitio, propiedad de Dragan Kamenica, presidente del "Centro para el Desarrollo de las Relaciones entre Belgrado y La Habana".

El Café Buena Vista cuenta apenas con seis opiniones en la popular web de reseñas de viajeros Tripadvisor. Opiniones completamente polarizadas entre tres que le otorgan categoría de "excelente" -sin argumentar su calificación- y otros tres que lo consideran "pésimo" y argumentan sus motivos.

(Facebook/Gerardo de Los Cinco)

"Una ofensa para los cubanos: Vergüenza para los cubanos...una cosa es la bandera y sabor cubano a través de la decoración, y la otra es representar con mucho orgullo a organizaciones de la dictadura como los CDR, retratos de fidelidad y ejemplares de periódicos de la dictadura que sólo cuentan mentiras y ¡vergüenza!", reseñó un comentarista en abril de este año.

"Vergüenza: Es increíble que un establecimiento gastronómico fije su política de marketing en adorar y resaltar figuras y símbolos de la dictadura comunista cubana que ha asesinado y desterrado a tantos cubanos. Es una vergüenza este lugar, una ofensa a los cubanos", insistió otro visitante del lugar.

"Este lugar representa a una dictadura asesina: Este lugar es una burla para el pueblo de Cuba, ese sitio no es un lugar cubano, ese lugar solo representa a una dictadura comunista que lleva 64 años destruyendo a mi país. En mi país hay más de mil presos políticos por solo expresarse libremente. Fidel y el Che son unos asesinos y este lugar está dando una falsa imagen de lo que en verdad es Cuba", escribió otro comentarista en Trip Advisor.

"Cuba no es comunismo, Cuba no es Fidel. Basta. No vayan, todas esas fotos de asesinos y esa bandera del grupo terrorista 26 de julio está manchada con la sangre de miles de cubanos que han asesinado y torturado en estos 64 años de comunismo", concluyó.

"Este restaurante no sirve por el solo hecho de tener las representaciones más viles del comunismo colgada en sus paredes, que han sido el sufrimiento del pueblo cubano por una dictadura de las de 63 años", reseñó otro cubano indignado, en ese caso de la web restaurantguru.com.

De la complicidad del régimen con el dueño del local da cuenta que en enero de 2017 la web del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) anunciaba la despedida del nuevo embajador serbio en Cuba con una celebración en el Café Buena Vista, descrito en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores como "un pedacito de la auténtica Cuba en Belgrado".

"Este es el café Buena Vista en Belgrado (Serbia), con mucha CUBANÍA: ejemplares de la prensa cubana, mojito, banderas, fotos del Che y uniformes con el identificador de los CDR ¡dime algo! CUBA EN TODAS PARTES", comentaba en abril de este año el procastrista conocido en redes como El Necio.

Captura de Facebook/El Necio

"Soy cubana, y eso NOOO me representa. CUBA no es bandera del 26 y el CDR. Eso es comunismo, pero cubanía seguro que no!", sentenciaba una cubana en los comentarios a la publicación.