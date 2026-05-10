Bebé de 19 meses resulta herido tras choque de furgoneta contra restaurante cubano en Nebraska

Escena del accidente Foto © Captura de Video Fox News 10

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Un bebé de 19 meses quedó gravemente herido el sábado después de que una furgoneta se estrellara contra la pared del restaurante y bar Cuba, ubicado en el 915 de North 27th Street, Nebraska, según informó el Departamento de Policía de Lincoln.

El accidente ocurrió a las 11:52 de la mañana, en plena hora del almuerzo, cuando el local estaba lleno de clientes y empleados.

Según las autoridades, un conductor de 19 años que manejaba una furgoneta blanca sufrió una emergencia médica y perdió el conocimiento mientras circulaba en dirección norte por la calle North 27th desde Vine Street, lo que provocó que el vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra el lado este del edificio, dejando un gran agujero en la pared.

El bebé, que se encontraba dentro del restaurante en el momento del impacto, recibió atención inicial en un hospital de Lincoln y fue posteriormente trasladado a Omaha para recibir tratamiento adicional debido a la gravedad de sus heridas.

Varias personas que viajaban en la furgoneta y otros clientes del restaurante reportaron heridas leves.

El Lincoln Journal Star describió el impacto como un golpe que dejó «un gran agujero abierto en el restaurante que la policía acordonó».

El Departamento de Edificación y Seguridad de Lincoln determinó que la estructura quedó dañada e insegura para su ocupación, por lo que el restaurante tuvo que cerrar sus puertas hasta que se realicen las reparaciones necesarias.

La investigación preliminar apunta a la emergencia médica del conductor como causa del accidente. Hasta el momento no se han presentado cargos contra el joven de 19 años.

Este tipo de incidentes no es exclusivo de Lincoln. En octubre de 2025, un Tesla blanco se estrelló contra la terraza del restaurante Norman's Tavern en Miami Beach, en la Avenida Collins. En aquella ocasión el local estaba cerrado y no hubo heridos.

El Cuba Restaurant and Bar forma parte de la pequeña comunidad cubana asentada en Nebraska, que según el Censo de EE.UU. de 2020 cuenta con aproximadamente 1,200 personas de origen cubano en todo el estado, muchas de ellas atraídas por las oportunidades laborales y el bajo costo de vida.

La presencia cubana en esa región ha crecido en los últimos años. Historias como la de una cubana que desafió la nieve en Nebraska con ropa de verano o la de otra que narró el giro que dio su vida al llegar a Estados Unidos reflejan la adaptación de esa comunidad en el Medio Oeste estadounidense.

La Policía de Lincoln continúa investigando el accidente y solicita información al público a través del número 402-441-6000.