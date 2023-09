Hombre rompe vidriera de tienda estatal en Matanzas

Un hombre rompió las vidrieras de una tienda estatal en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, según reportes de activistas cubanos.

En un video de apenas 30 segundos, difundido en plataformas digitales, se ve al hombre destrozar los cristales de la tienda panamericana Puerta del Sol, al parecer con un objeto contundente de metal.

La activista cubana Avana de la Torre corroboró el hecho en su perfil de Facebook: “Confirmado. La tienda es Puerta del Sol, en la calle Ruiz e/ Calzada y Coronel Verdugo, municipio de Cárdenas”.

Captura de Facebook/Avana de la Torre

En el post, había compartido las imágenes inicialmente con el texto: “Me envían este vídeo y dicen que es de hace un rato en Matanzas. Quien sepa algo que confirme esta noticia. Esto debería hacer el pueblo entero, calle!!”.

“Ahhh y muy bien hecho, lo único que no se tienen que regalar a la mafia del PCC sin cubrirse el rostro y a la luz del sol, entiendo la desesperación de quienes no tienen luz, ni agua, ni alimentos ni libertad. No deben subestimar al enemigo”, advirtió De la Torre.

En el video se escuchan voces de personas que presenciaron el hecho desde la acera de enfrente. Una mujer insta a otra a cerrar la reja del lugar donde se encuentran: ¡Cierra porque ese está loco!”. Y luego añade: “Lo que le van a dar una entra’ a palos ahora cuando vengan”, en clara alusión a la policía cubana.

Antes de terminar la grabación, el hombre grita algo ininteligible, dirigido a una persona de apellido “Casamayor”, hace referencia a su casa y se retira caminando.

Se desconoce qué ocurrió posteriormente y si el individuo, que no ha sido identificado en las publicaciones, fue detenido por oficiales de policía.

Según una fuente de Matanzas consultada por el periodista Alberto Arego, los hechos ocurrieron este domingo y posteriormente, “robaron comida de la tienda”.

Captura de Facebook/Alberto Arego, periodista cubano

Otra persona residente en Cárdenas, que pidió no ser identificada, informó al reportero que el hombre “está enfermo de los nervios desde hace años”.

“Acabó con la vidriera de la tienda. Una persona que esté cuerda no lo hace porque sabe lo que viene después”, comentó la fuente a Arego.

Esta no es la primera acción de este tipo que protagonizan cubanos. En agosto pasado, dos hombres fueron arrestados por apedrear una tienda y un banco en Holguín, estando presuntamente ebrios, según informes de perfiles oficialistas en redes sociales.

Una cuenta de Facebook con el nombre Cazador-Cazado, vinculada al Ministerio del Interior (MININT), identificó a Francisco Agustín Fuentes Noris, de Rafael Freyre, y Ramón David Aroche, como los autores de los actos vandálicos la noche del 12 de agosto.

Meses atrás, un policía disparó a un hombre que portaba un arma blanca, por supuestamente haber apedreado un cine en el municipio Cotorro, en La Habana.