Bad Bunny explica la razón por la que mantiene en privado su vida amorosa

Bad Bunny no está dispuesto a darle ninguna explicación a nadie sobre su relación con Kendall Jenner.

Desde principios de año es habitual ver al artista puertorriqueño con la supermodelo gracias al trabajo de los paparazzis, que siguen cada paso que dan los tortolitos, y también de los fans que les captan juntos. Paseos a caballo, disfrutando de conciertos o saliendo de restaurantes, son algunas situaciones en las que les hemos visto. Pero a pesar de que su relación es de dominio público, el intérprete de "Tití me preguntó" no quiere ahondar en definir o hablar de su relación al mundo.

Así lo dejó claro el reguetonero en una entrevista que concedió a la revista Vanity Fair y que vio la luz este martes 12 de septiembre. "No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan", dijo el Conejo Malo.

"La verdad es que no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún tipo de compromiso al respecto. Yo lo tengo claro, mi amigo Jomar lo tiene claro y mi madre también. Ellos son los únicos a los que les debo explicaciones. A nadie más necesito aclararle nada. Nunca. Con respecto a nada", agregó, dejando claro que su vida privada es suya y que no piensa ceder a la presión de sus fans por conocer más sobre cómo se encuentra su corazón.

Hablando sobre su intimidad y privacidad, Benito Martínez señaló: "Hay gente que dice que los artistas tienen que aguantar esto. No tengo que aceptar nada por haber querido ser artista. Al final del día, me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo".

El cantante de 29 años también reflexionó sobre la labor de los paparazzis y como siente que no tiene privacidad porque todo el mundo tiene el poder de publicar una foto suya y hacerla viral. "Hoy en día, todo el mundo es paparazzi. Nadie respeta la privacidad de nadie".