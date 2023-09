Leoni Torres recuerda su tema con Rosario: "Cuba y España"

Tras haber anunciado una nueva etapa musical en camino, Leoni Torres volvió a sus redes sociales para recordar una de sus más exitosas colaboraciones.

"Cuba y España", escribió junto a un fragmento de "Se me olvidó quererte", su canción con Rosario, a la que tagueó en la publicación.

El tema, estrenado em 2019, ya tiene más de seis millones de visualizaciones en su canal en Youtube.

Como suele ocurrir, sus seguidores reaccionaron alabando su talento, su música, su carisma como artista y deseándole muchos más éxitos por venir.

"Esa canción en mi trabajo ya se la saben yo amo"; "Me encanta"; "Bella canción, me gusta mucho"; "Ella es espectacular, así que se han reunido dos buenos y maravillosos. Éxitos mi paisano"; "bellísima canción!! Bendiciones!! Linda colaboración"; "Una de mis preferidas"; "Siempre me encantó y aún más con mi sobri de bailarín"; "Me encanta este tema tuyo con Rosario"; "Un exitazo"; "Una canción muy hermosa. Bendiciones", le comentaton

"¿Esto es una señal???? Habrá gira pronto?", preguntó una seguidora que, al parecer, no está al tanto del anuncio que Leoni dio hace unas semanas de que estaría de gira por Europa.

De momento, no se han desvelado ni ciudades ni fechas de los conciertos que dará Leoni Torres por el Viejo Continente, tras cuatro años sin pisar sus escenarios.