La Diosa a punto de estrenar "Mi peor error": Su pareja y la pequeña Reychel protagonistas del video

La Diosa está a solo un día de su próximo estreno, un tema que no vendrá con ese picante que suele ponerle a sus canciones sino con un corte más familiar.

“Mi peor error” saldrá a la luz este viernes y la artista ya publicó en YouTube este título en audio y subió a Instagram imágenes del videoclip.

“Este viernes los sorprendo con un tema hermoso de familia, espero les guste a todos mis seguidores, mil gracias siempre ante todo por el apoyo que siempre me dan, y por no dejarme sola nunca. Los amo esperen `Mi peor error´”, anunció en una publicación en esa red social.

La canción habla de los problemas entre una pareja y cómo las peleas y discusiones terminan afectando a la hija que tienen juntos.

Además de un ritmo y una temática diferente, La Diosa se hizo acompañar en el video por su pareja Rey El Mago y su hija menor Reychel que ha demostrado ser toda una pequeña actriz.

“Porque mi verdad es que tengo tanto miedo a perderte / Me hago la fuerte pero en realidad por dentro me mata el dolor / De imaginar que se nos muere el amor porque el orgullo es más fuerte / Y amarte y no tenerte sería un gran error”, dice un fragmento de la letra.

Hace varios meses La Diosa dijo a sus fanáticos que estaba preparando temas lindos y está cumpliendo lo prometido.

Dos de sus últimos estrenos “Subestimada” y “Para toda la vida”, la bachata con Baby Lores, han mostrado a una Dios alejada de las malas palabras y los contenidos vulgares que tanto le han criticado.

Mientras llega el estreno del videoclip, aquí te dejamos con la canción: