A ritmo de bachata Leoni Torres adelanta imágenes de su próximo estreno

Leoni Torres sigue poniendo a bailar al público con su música, esta vez no vendrá a ritmo de salsa sino de bachata y las expectativas de sus seguidores están a mil.

El cantante cubano compartió en su Instagram un adelanto del videoclip que acompañará su próximo estreno del que todavía no ha desvelado su título ni la fecha de lanzamiento que parece estar muy cerca.

“Si quieres ser de los primeros en escuchar mi nueva canción ve a mi canal de YouTube y suscríbete para el estreno”, invitó el artista a sus seguidores en Instagram.

Por el adelanto se sabe que es la misma canción que semanas atrás Leoni grabó junto al productor Mauro El Código Secreto.

Además del ritmo super contagiosa e ideal para bailar, se trata de un tema en el que otra vez el camagüeyano saca su lado romántico.

“Dicen que no dejaré de quererte / Yo no pensaba enamorarme así / Si aquella noche que nos dimos todo fuiste tan feliz / Y ahora no sé lo que me pasa sueño contigo y usted me abraza / Por ti yo quiero ser sincero créame que muero por verte de nuevo”, dice una parte de la letra.

Hace algunos días Leoni derritió por completo a sus fanáticas con un video muy sexy cantando justamente esta canción que ya tiene a muchas enamoradas.