Cubana Leyanis Pérez va a otro duelo con la fenomenal Yulimar Rojas

Tras el bronce conseguido en la cita planetaria de 2023, la triplesaltista cubana Leyanis Pérez tiene dos grandes metas inmediatas: alcanzar la barrera de los 15 metros y derrotar a la casi imbatible venezolana Yulimar Rojas, dos sucesos que podrían consumarse en la final de la Liga del Diamante, cuyos 32 premios se entregarán este fin de semana en Eugene, Estados Unidos.

El primer objetivo parece que lo conseguirá en cualquier momento, pues lleva rato coqueteando con el número redondo y en el propio campeonato del orbe clavó los pinchos en 14,96 metros. Sin embargo, el segundo se antoja complicado dada la magnitud de su rival, recordista universal y monarca de todos los reinos del atletismo.

Lo que ocurre es que Rojas no vive su mejor momento: tanto es así que en Budapest estuvo a punto de no pasar el corte y tuvo que ganar con un último salto de 15,08. Ella lo sabe, su equipo de trabajo también, y por ello hace poco anunció su decisión de no tomar parte en los Juegos Panamericanos de Santiago.

De modo que la jovencita pinareña, quizás, nunca ha estado más cerca de convertir en realidad dos sueños en la misma lid, y asistirá al evento con el tanque de las ambiciones a punto de explotar, acompañada por su coterránea Liadagmis Povea, que acabó sexta en el Mundial con respetable brinco de 14,87.

Los otros dos atletas nacidos en Cuba que estarán en las jornadas de Eugene son el saltador de altura Luis Enrique Zayas, cuarto en la capital de Hungría, y el también triplista Andy Díaz, quien ahora representa a Italia.