Ultrack acusa a Lenier Mesa y Boris a la policía tras agresión en Miami

El youtuber cubano Jorge Batista, conocido en las redes como Ultrack, acusó a Lenier Mesa y al productor Boris Arencibia a la policía, luego de haber sido agredido por ellos en el restaurante La Mesa del Doral en Miami.

En un live en Facebook el influencer volvió a relatar lo ocurrido en la noche de este jueves y explicó que estaba junto a su esposa celebrando el cumpleaños del humorista El Explota'o (Sergio Barrios), cuando Boris, Lenier y dos hombres más entraron al lugar.

“Estaban a seis minutos de La Mesa en un gogo (...) fueron para La Mesa se les notaba que estaban bien endrogados todos y la seguridad de La Mesa se prestó para dejar pasar a cuatro personas para agredirme”, aseguró Ultrack mientras muestra algunas fotos que confirman su versión de los hechos.

“El primero que me agredió fue Boris que se fue en blanco y yo me defendí, y después llegó Lenier yo resbalé, me caí, se rompió una mesa, y entre todos comenzaron a tirarme botellas, cristales, sillas, patas de la mesa, la mesa”, relató el influencer.

Ultrack mostró las lesiones que le provocaron tanto a él como a su mujer durante la bronca: “Esto es hasta el fondo, por supuesto que va a haber demanda porque yo tengo dos niñas chiquitas, mi mujer está aterrada y ustedes atacaron a mi mujer y esto es una cosa bien grave”.

“Me han informado que en estos momentos, no sé si esto será cierto o no, pero me ha llegado la información de que Lenier Mesa, uno de los que me agredió ayer, ha sido arrestado”, dijo el youtuber, pero hasta el momento de redactar esta nota CiberCuba no ha podido confirmarlo.

No obstante, Ultrack dijo que dieron a la policía toda la información de los agresores nombres, direcciones y aseguró que no va a tomar represalias con nadie pues todo será por la vía legal: “Lo mío es policía, denuncia y pa´ los tribunales”.

En su directa salió a relucir que Chocolate MC dijo que si llega a estar allí también le da a lo que Ultrack respondió con una advertencia: “Si me amenazaste vas pa´ dentro también en toda esa demanda”.

Hasta el momento ni Lenier ni Boris se han pronunciado al respecto ni han hecho pública su versión de los hechos.

Ultrack fue uno de los influencers que más criticó a Lenier por viajar a Cuba durante el Santa María Music Fest y a Boris por organizar este evento en complicidad con el régimen cubano.