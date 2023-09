Willy Chirino recuerda cuando grabó "Yo soy cubano" con Alexis Valdés

A poco más de dos años de haber sido lanzada, Willy Chirino recordó el momento en que grabó "Yo soy cubano", su colaboración con Alexis Valdés.

Junto a una foto en las que ambos están "cagados de la risa", el famoso cantante y compositor cubano rescató los "gratos recuerdos" que vivió durante el proceso para dar vida al tema.

"Dos buenos y dos grandes cubanos de verdad talento o uro* cada uno en lo que hace felicidades a los dos exitosos"; "Me encantó ese video con esa canción súper pegajosa!!!"; "Son maravillosos"; "Mi abuelo se murió con ganas de verlo cantar en Cuba, Willy el más grande todo"; "Dos de los mejores cubanos de estos últimos tiempos! De los que te hacen sonreír de solo mirarlos, de los que alegran el corazón, de los que hacen pensar (y no odiar); de los que unen; no de los que separan. Los admiro mucho y sigo a los dos…desde niña!!", se lee entre las reacciones al post donde no faltaron tampoco quienes le recomendaron que se mantuviese alejado del humorista y presentador.

Fue en marzo de 2021 que vio la luz "Yo soy cubano", la colaboración entre Willy Chirino y Alexis Valdés, que en la actualidad ya supera el millón de visualizaciones en Youtube.

Por si no la has escuchado aún, te dejamos a continuación el vídeo, en el que también aparece la actriz Claudia Valdés, pareja de Alexis y madre de su hija menor Lucía.