Alexis Valdés y Willy Chirino estrenan nuevo tema "Yo soy cubano"

El comediante Alexis Valdés y el cantante Willy Chirino estrenaron este lunes el tema musical Yo soy cubano, un proyecto colectivo que en apenas cinco horas ha conseguido más de 33 000 visualizaciones en la plataforma de videos Youtube.

La presentación de la canción se hizo a través de un divertido video en el que Willy Chirino llama al humorista, que se encontraba arreglando una moto destartalada, para invitarlo a comer las tradicionales frituras de malanga cubanas.

En el tema se escucha la inconfundible trompeta del músico Arturo Sandoval y ya circula entre los cubanos de dentro y fuera de la isla, que gritan orgullosos la frase.

Alexis Valdés, autor de la canción, dijo en declaraciones a la agencia de noticias EFE que esta menciona diferentes países del mundo como muestra de "orgullo y dignidad nacional" y reivindica la cubanía de "todos los que vivimos fuera de Cuba".

"La escribí de rebote porque alguien del Ministerio de Cultura de Cuba, hace un año y pico, se refirió a la gente que cuestiona la política del Gobierno como que no son cubanos, sobre todo a los que vivimos fuera de Cuba", explicó el popular comediante.

Contó que "a medida que la escribía, se fue convirtiendo en una canción de unidad nacional, de orgullo nacional, pero el inicio fue un reclamo a un derecho".

"En Miami o en Japón yo soy cubano (...). En Madrid, en Nueva York o en el Vaticano, y si a la Luna yo me voy, seré cubano (...), en un velero en alta mar yo soy cubano, aunque esté en Madagascar, yo soy cubano. Aunque no pueda regresar, seré cubano. Nadie me podrá quitar el ser cubano", dice la letra del número que ha comenzado a viralizarse en redes sociales.

"Esta canción se hizo entre países y ciudades", explicó Valdés al presentar a los músicos cubanos que intervinieron en el proyecto.

Entre ellos destaca el arreglista Yandro Reinoso, residente en Budapest (Hungría); el timbalero Leandro Mena, Las Vegas (EE.UU.); el tresero René Avich, Sarasota (Florida); Arturo Sandoval en la trompeta desde Los Ángeles (California) y Yoandi Vera, también en la trompeta, que participó desde Santa Clara (Cuba).

En el bajo estuvo Maikel Dinza desde Santiago de Cuba, mientras en los coros participan el propio arreglista y Michel Carballo con su clave.

La mezcla y masterización la realizó Wady D., de la compañía M Plus Media, con sede en Hialeah (sur de Florida), que habitualmente trabaja con Chirino, detalló el humorista.

También relató que para la realización del video varias personas enviaron imágenes suyas desde diferentes confines del mundo, como es el caso de Nelson Peña, bailarín principal del Teatro de Ballet Estatal de Abay Kazajstán, en Asia central, subrayó Valdés.

Chirino, por su parte, había explicado en sus redes que habían elegido el 15 de marzo para estrenar la canción por razones históricas, en referencia a la histórica Protesta de Baraguá (15 de marzo de 1878) que protagonizara el general mambí Antonio Maceo frente al español Martínez Campos.

"Amigos, uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia de la libertad de Cuba y que más está unido a la actual realidad que se vive en la isla es LA PROTESTA DE BARAGUÁ el 15 de Marzo de 1878. Por eso Alexis Valdés escogió esta fecha como lanzamiento de la canción YO SOY CUBANO que él escribió y grabamos juntos el pasado mes de enero", dijo el popular salsero.

Yo soy cubano está dedicada a todos los cubanos que andan dispersos por el mundo y que mantienen viva sus raíces e identidad, aseguró.

Recientemente Valdés y Chirino estuvieron invitados a participar en el encuentro virtual que se produjo de artistas cubanos frente al Parlamento Europeo, bajo el título "Patria y Vida, arte y política unidos por Cuba", a raíz del éxito de la canción Patria y Vida, interpretada por Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y el Funky.

En ese encuentro denunciaron las arbitrariedades del régimen cubano contra los artistas residentes en otros países, como ellos y el propio Sandoval, a quienes se les ha prohibido regresar a la isla donde nacieron.