Rapero cubano Omar Mena sale del país: "Hoy me toca decir adiós"

El rapero cubano Omar Mena se sumó a la larga lista de cubanos que, después de constantes asedios y viendo un país que cada vez se hunde más en la miseria y represión, han decidido salir de Cuba.

El artista compartió en su perfil de Facebook una extensa publicación junto a una foto al abordar el avión que resume todo el sentir y la frustración que le provocó este momento.

“Cuba es algo que siempre dolerá, algo que no sé si dejo un pedazo de mí en ella o me llevo un pedazo de ella en mí, cuando lean este escrito, estaré arribando un avión, otra madre sin un hijo para los próximos festivos, otro hijo sin un padre para un abrazo cuando lo necesite. Cuba el país de las despedidas, luego de despedir amigos y dispersarlos por el mundo, hoy me toca decir adiós”, se lee en el post.

A diferencia de muchos que describen el salir de Cuba como un instante de felicidad, para el rapero fue diferente: “Dejar Cuba es una derrota, siempre se lo he dicho por privado a los amigos, hoy lo confieso públicamente, me voy derrotado, pero consciente de que solo no era tarea mía, atrás dejo todo, mis recuerdos, el barrio, mi casa, que tuve que vender (como tantos) para partir, sintiendo que vendí mi vida con ella, el recuerdo de mi niñez, los primeros pasos de mis hijos, en fin todo, no es una situación cómoda”.

En su texto Omar Mena agradeció a toda la gente de su barrio que lo ayudaron mientras fue víctima de asedio policial antes incluso de promover la marcha cívica del 15 de noviembre.

El activista concluyó su texto con unas palabras de esperanza: “Hasta pronto Cuba, sé que quiero morir en mi tierra y que regresaré cuando sea libre, que será más pronto que tardío, a todos los que esperaban más de mí, disculpa a los que me entienden gracias, entrego mi futuro a las manos de Dios. Que viva Cuba libre”.

Desde hace varios años Omar Mena ha sido víctima de acoso policial, amenazas de la Seguridad del Estado y detenciones arbitrarias en más de una oportunidad.

En octubre de 2021 recibió amenazas de la Fiscalía por promover la marcha pacífica del 15N, y al no abandonar la idea de salir a las calles, fue detenido en dos ocasiones seguidas a solo días de la fecha, una de ellas cuando solo había ido a comprar alimentos.

El pasado año Mena expuso públicamente a una agente de la Seguridad del Estado que estaba presente en un encuentro del gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez con el “pueblo” en Santa Clara.