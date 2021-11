Detienen a activistas Omar Mena y Víctor Ruiz en Santa Clara

Foto © Collage Facebook/Omar Mena

Los activistas cubanos Omar Mena y Víctor Ruiz fueron detenidos este viernes en Santa Clara y conducidos a Instrucción Penal.

“Acaban de detenerlos de forma arbitraria sin ninguna justificación. ¡Que viva Cuba Libre!”, denunció la esposa de Mena, Leidy Laura Hernández, quien, por tener enfermo a su hijo pequeño, pidió a sus amistades que se acerquen al lugar donde están detenidos para preocuparse por la situación de Omar y Víctor.

“El carácter de su detención es eminentemente político”, acotó la activista Saily González en una publicación en la que recordó que ambos detenidos “son padres de dos niños y son el único sustento de sus respectivas familias”.

“Responsabilizo al Gobierno de #Cuba bajo el mando de Miguel Díaz-Canel Bermúdez de la pérdida de su libertad y de cualquier daño físico que puedan sufrir”, concluyó.

Mena había compartido el miércoles una foto en Facebook en la que mostró que se había hecho un pelado muy singular en el que se podía leer claramente "15N".

El rapero Omar Mena, uno de los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio prevista para el 15 de noviembre, fue uno de los activistas a nivel nacional citados el 21 de octubre por la Fiscalía para ser amenazados con cargos penales si no desistían de su intención de continuar adelante con la manifestación pacífica.

"Me dijeron que podía estar incurriendo en varios delitos de seguir insistiendo en dicha manifestación", detalló entonces el rapero cubano a través de una publicación de Facebook, pero advirtió que no abandonaría su decisión de salir a manifestarse el 15 de noviembre, porque "la libertad no se mendiga".

"Solo digo una cosa: la libertad no se mendiga (...) Lo inevitable es una Cuba libre", aseveró el artista tras amenazas lanzadas por la Fiscalía de La Habana de que abriría procesos penales a quienes participen en la protesta cívica.

El joven cuentapropista Víctor Ruiz, por su parte, también ha sido amenazado e incluso detenido por la Seguridad de Estado en las últimas semanas tras firmar la convocatoria del 15N.

"No incito a nadie ni le digo a nadie lo que tiene que hacer. Pienso diferente y quiero expresarlo, nadie puede quitarme eso. (...) Solo pido que se nos respete y ver algún día a mi Cuba llena de belleza y matices hermosos, sin tanto color gris que ustedes le impregnan", expresó a comienzos de octubre.

A medida que se acerca la fecha prevista para la Marcha Cívica, el régimen ha activado todos los mecanismos de intimidación para hacer fracasar la manifestación pacífica.