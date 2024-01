Envían a celda de castigo a presa política trans en Cuba

La joven transexual Brenda Díaz, que cumple condena por las protestas del 11 de julio de 2021, fue llevada a celda de castigo el pasado 31 de diciembre por la acusación de tráfico de alcohol.

Díaz cumple una condena de 14 años de privación de libertad y siete meses más por desacato, en la sección masculina para personas con VIH de la cárcel Cuba-Panamá, en Güines, provincia de Mayabeque.

“Mi hija no consume bebidas alcohólicas, mi hija no fuma, mi hija no toma café”, denunció públicamente, a través de las redes sociales, Ana María García, madre de Brenda.

Además, García aprovechó para manifestar su inconformidad contra Camilo Arzuaga Ávila, quien es el jefe de la prisión Cuba-Panamá.

“Se la llevaron arbitrariamente, la cogieron por el cuello, la metieron en celda de castigo con las shakiras (esposas) puestas”, reveló la angustiada madre.

La mujer hizo un pedido a la Seguridad del Estado para que a su hija no le pasara nada, en lo que advertía que iba a salir para la prisión para saber de la injusticia que están haciendo con su hija.

A inicios del pasado año, precisamente en el mes de febrero, Brenda sufrió una golpiza en la propia cárcel donde se encuentra recluida.

"El director de la prisión no me la dejó ver y dice que no le dieron golpes, pero yo sé que sí, y cuando salimos de la reunión, el oficial de la Seguridad del Estado me dijo que sí había recibido unos golpes porque ella forcejeó", denunció por aquellas fechas su madre a Radio Martí.

Tras ese incidente, la joven transexual fue acusada por un supuesto desacato.

Sobre Brenda, Mariela Castro, hija del exgobernante cubano Raúl Castro, aseguró que la presa política “está muy bien” en una cárcel para hombres.

La también directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) aseguró en mayo del pasado año a la agencia EFE que el caso de Brenda es una "historia sobredimensionada y llena de fantasías".

"Brenda está muy bien ahí [en la sección masculina de una cárcel cubana para personas con VIH]. Ella no sabe que es una figura mediática que han inventado contra Cuba. Ni se ha enterado de eso", respondió Mariela Castro, tras ser cuestionada sobre las denuncias de abusos en prisión contra Díaz y su madre.

No obstante, Díaz desmintió la versión oficial sobre su situación en la cárcel.

"Aquí es sancocho, no hay quién se la coma", dijo Díaz un audio publicado por su madre, en el que además se escucha a la presa política decir que estaba cansada de las "falacias" del gobierno. "No hay ni siquiera una Duralgina para darme", agregó.