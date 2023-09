Bad Bunny y Gael García Bernal causan revuelo con apasionado beso para película "Cassandro"

La película Cassandro, protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal, está a punto de ver la luz y en su último adelanto podemos ver una de las escenas más esperadas: la del beso con Bad Bunny.

El actor mexicano Gael García Bernal se pone en la piel de Saúl Armendáriz, un luchador amateur de lucha libre homosexual que comenzó su carrera a finales de los 80. En el film, que se estrenará el 22 de septiembre en la plataforma Amazon Prime Video, aparece el famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien continúa haciendo carrera en el mundo de la actuación.

Bad Bunny dará vida a Felipe, con el que Cassandro tendrá un momento de pasión. Una escena que ya está corriendo como la pólvora por las redes sociales sin dejar indiferente a nadie.

El vídeo está causando gran revuelo entre los cibernautas, que esperan ver el film dentro de tan solo unos días.

Por otra parte, este es el primer beso cinematográfico del intérprete de "Me porto bonito" y es con otro hombre. Sobre esto habló el artista en una entrevista con la revista Time que concedió unos meses atrás. "Ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres durante mi vida", bromeó Bad Bunny entre risas, que aclaró que no se sintió incómodo en ningún momento y lo divertido de actuar es que "estás siendo alguien que no eres".

Recordamos que el Conejo Malo (cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio) apareció previamente en la serie de Narcos: México de Netflix y en la película de Bullet Train, protagonizada por Brad Pitt. Sin embargo, su gran salto en la actuación con el film El Muerto, de Marvel que iba a protagonizar el cantante, finalmente fue descartado.