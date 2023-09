Natti Natasha y Tokischa, de lo más sensuales en sesión de fotos para el videoclip de "No pare remix"

Aunque solo han pasado unos días desde que Natti Natasha confirmó que lanzaría el remix de "No pare" junto a Tokischa, la espera se les está haciendo larga a sus seguidores, que están deseando que llegue el momento para verlas en acción en el ardiente videoclip que están por lanzar.

Gracias a los adelantos que han dado las dos dominicanas, no cabe duda que se tratará de un vídeo musical en el que sacan su lado más picante y sexy para conquistar a todos sus fans. Y sino, mira las fotos que compartió Tokischa:

En las imágenes podemos ver a las dos cantantes con reveladores conjuntos y en poses muy sugerentes. ¡Puro fuego!

Natti Natasha está en la etapa más sexy de su carrera. Y si creíamos que los vídeos musicales de "Algarete" y "No pare" eran atrevidos, parece que el que lanzará con Tokischa lo será aún más.

Además de estas imágenes, que desvelan que será un trabajo audiovisual de lo más hot, la intérprete de "Sin pijama" ya advirtió que sería un vídeo de alto voltaje con la portada del tema: una ilustración que representa a las dos jóvenes desnudas y censuradas.

A pesar de que muchos esperan poder escuchar y disfrutar de la bomba musical entre manos que se traen Natti Natasha y Tokischa, la realidad es que hay muchos cibernautas que no han dudado a la hora de criticar esta unión y le han reprochado a la mamá de Vida Isabelle que trabaje con su compatriota.

"Que bajo está cayendo. Me imagino que otra canción vulgar como la pasada", "¿Qué dirán tus padres? Personas conservadoras de Santiago!! Qué gran decepción!! Dime con quien andas y te diré quien eres", "Que asco de música donde esta esa Tokischa no puede salir nada bueno y Natti, ¿que ejemplo le quieres dar a tu hija?", le dijeron algunos cibernautas que no están de acuerdo con la colaboración entre ambas.

Sin embargo, tampoco han faltado los seguidores que han salido en su defensa. Una de las fans de Natti comentó en su post diciendo: "Veo muchas señoras que seguían a Natti solo por las fotitos que subía con su pareja y su hija, y al parecer piensan que se queda como ama de casa o como monja puritana toda la vida. Ella es una mujer libre y el mismo Raphy Pina está de acuerdo con todo porque les recuerdo, antes del embarazo ella ya era así, se les olvidó. Ella volvió a su carrera de artista así que si les gusta la etapa de Natti señora puritana deberían dejar de seguirla en vez de hacer comentarios sin provecho".

¿Y tú? ¿Qué opinas?