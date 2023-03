Natti Natasha rompe Internet con el estreno del explícito videoclip de "Algarete", su nuevo bombazo musical

Natti Natasha está de estreno con un nuevo tema que promete sonar en todas las discotecas y pistas de baile. El título de la canción es "Algarete", en cuya letra la artista habla de una noche de fiesta en la está dispuesta a todo para pasarlo bien.

La canción fue estrenada con un candente videoclip que la dominicana presentó en su página web para evitar la censura de Youtube por su contenido explícito. Y es que en las imágenes del audiovisual podemos ver a Natti rodeada de bailarinas exóticas en un club, bailando en el tubo y dando rienda suelta a su sensualidad en un juego de seducción con un hombre.

La expectación estaba por las nubes con este lanzamiento, y esto provocó que la página web de la artista se colapsase por la cantidad de personas que entraron para descubrir el vídeo. "Mas de medio millón se metieron a la página NattiNatasha.com y colapsó", explicó la artista de 36 años, que derrocha poderío en el vídeo dirigido por Rodrigo Films y grabado en Miami.

Sobre cómo surgió la idea para hacer esta canción, compuesta y producida también por el boricua Mora, la Dura de las Duras reveló que fue a raíz de una noche de fiesta con amigas por la capital de Francia, París, donde estuvo a principios de este 2023.

"Es una canción que está dedicada a todas esas personas que aunque ya no tienen la misma oportunidad de salir como antes, cuando lo hacen reviven sus años de jangueo intenso y la pasan bien. Para este tema, las noches en París me inspiraron y el resultado me encanta porque se puede sentir la misma vibra que estaba sintiendo cuando se me ocurrió la idea de hacer esta canción", comentó Natti Natasha.

Aquí te dejamos el videoclip, compartido también por Natti Natasha en su perfil de Instagram:

Y a ti, ¿qué te parece lo nuevo de Natti Natasha?

