Leo Messi confiesa que le encantaría volver a ser papá: "Vamos a ver si llega la nena"

Leo Messi y Antonela Roccuzzo con sus hijos Foto © Instagram / Antonela Roccuzzo

¡Leo Messi y Antonela Roccuzzo quieren agrandar su familia! El futbolista argentino está disfrutando de su nueva vida en Miami al lado de su esposa y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. Y ahora que está instalado en la Ciudad del Sol, donde se acaba de comprar una mansión, no descarta volver a ser papá.

El delantero concedió una entrevista desde su nuevo hogar a Migue Granados para su canal de streaming OLGA en la que habló de sus planes familiares, confesando que le encantaría tener una niña.

"Nos gustaría tener un bebé de nuevo", reveló Messi, aunque dejó claro que por ahora solo es una idea y un deseo. "No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena", agregó.

Durante la conversación el deportista de 36 años también habló sobre su rol como padre y sobre como le está involucrando a sus hijos los valores que le enseñaron a él de pequeño. "Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables", dijo.

Sobre su esposa Antonela Roccuzzo dijo que "es buena madre". "La admiro a full. Ella pasa las veinticuatro horas con ellos", agregó el futbolista del Inter de Miami.

Aquí la entrevista completa: