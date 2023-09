Asesinato entre abakuás cubanos conmociona comunidad religiosa en La Habana

Un asesinato entre abakuás cubanos ha conmocionado la comunidad religiosa en La Habana, donde los miembros de esta comunidad hacen un llamado a no faltar a los reglamentos.

La víctima, identificada como Adrián Labrador y conocido como Macaruchi, habría sido asesinado por un hermano de la religión.

"Me acabo de enterar de esta triste noticia, un mismo ecobio acaba de quitarle la vida a Macaruchi. Hasta cuando la falta de respeto de esta religión, mi hermano, amigo y ecobio, descansa en paz", comentó en Facebook el cubano Rider Guerra.

Otros afirman que el hombre estaba feliz porque había alcanzado un nuevo título dentro de la religión, el de Obon Iyamba.

Publicación en Facebook

"Todavía no me lo creo mi hermano, has dejado un vacío incalculable. Te quiero mucho, descansa en paz mi efímero obon iyamba de por vida. EPD mi ecobio, mi hermano y mi vida", posteó otro internauta en la red social.

"Efi nurobia obane esta firmando iñampe", han contestado los miembros de esta religión a la noticia del crimen.

En 2021 trascendió que las dificultades económicas y la pandemia de COVID-19 empujaron a muchos jóvenes cubanos a refugiarse en la religión abakuá. Esas mismas dificultades han generado una imparable ola de violencia en la sociedad cubana que ya acumula decenas de crímenes en lo que va de año.

Esta religión es exclusiva de la isla, y una de las tantas de origen africano que mantienen su fuerza en la nación caribeña.

El culto abakuá surgió como hermandad de protección entre esclavos carabalíes que trabajaban como estibadores en los puertos de Cuba hace casi 200 años, por lo que la traición entre los ecobios es un hecho especialmente trascendente que rompe las reglas fundacionales de la misma.

La mayoría de los templos abakuás se concentran en el barrio Simpson de la provincia de Matanzas, en el occidente del país, aunque también pueden hallarse en los municipios de Guanabacoa, Marianao, Regla y San Miguel del Padrón, en La Habana.

La organización solo está integrada por hombres heterosexuales.