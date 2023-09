Familiares denuncian que joven fue golpeado hasta la muerte en Granma

Familiares del joven Alian Rodríguez Díaz denunciaron que fue golpeado hasta la muerte en Granma pese a que las autoridades dictaminaron que se trató de una muerte natural.

Caption

“Otra vez más una INJUSTICIA se comete en este país, mi sobrino Alian Rodríguez Diaz con solo 31 años fue golpeado brutalmente que le causó la muerte a mi niño y los médicos del hospital Carlos Manuel de Céspedes certificaron que fue una muerte natural”, denunció este martes Odalys Aguilar Pérez, tía del joven.

Aguilar Pérez aseguró que el cadáver de su sobrino mostraba signos de violencia.

“Hasta donde van a justificar la delincuencia, o a quien quieren proteger, no valoraron todos los golpes que tenía su cuerpo, su rostro, ¿a quién quieren proteger? Su familia quiere justicia, ya no me lo van a devolver pero las personas que lo golpearon andan muy tranquilos por las calle del pueblo de Minas de Harlen conocido por charco redondo del municipio de Jiguaní, Granma”, agregó.

En principio, un tío del joven había dicho que había muerto debido a un paro respiratorio. No han trascendido otros detalles de este suceso.

El presunto asesinato de este joven se inscribe en una ola de violencia inédita en Cuba. Solo en lo que va de mes, se han registrado al menos otros seis asesinatos en el país, dados a conocer a través de las redes sociales.

A inicios de septiembre, el asesinato de una anciana cubana dentro de su casa en el pueblo de Covadonga, en Cienfuegos, enlutó a la población de esa localidad.

Magnolia Quevedo fue degollada en su vivienda en el municipio de Aguada de Pasajeros, según informó a este medio una vecina, quien precisó que el móvil del crimen fue el robo, pues la mujer vendía recargas telefónicas y café.

El homicidio de un expelotero cubano conmocionó a la ciudad de Santa Clara. Eliecer O’Connor, quien jugó cinco Series Nacionales con Villa Clara y Cienfuegos, con un promedio ofensivo de 192, recibió tres puñaladas mortales.

También fue asesinado con arma blanca un joven de Cienfuegos, tras un incidente con muchachos presuntamente drogados.