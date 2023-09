CR7 lo deja claro: "Dicen que Ronaldo está acabado, pero no es verdad"

Después de marcar un doblete en el choque contra Al Ahli, nuevamente Cristiano Ronaldo ha salido al paso de los rumores sobre su decadencia deportiva.

“Dicen que Ronaldo está acabado, pero no es verdad", aseguró en declaraciones citadas por Fabrizio Romano. "Seguiré jugando hasta que mis piernas digan: Cristiano, estás acabado”.

El portugués fue clave en el triunfo 4x3 de su equipo, Al Nassr, sobre una poderosa formación donde convergen Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Frank Kessié, Gabri Veiga y Édouard Mendy.

Curiosamente, CR7 marcó las dos dianas con su pierna menos hábil, la zurda.

“Todavía tengo mucho", dijo el luso. "Todavía me gusta el fútbol y marcar goles. Todavía me gusta ganar. Dicen que estoy acabado, pero sigo demostrando que no es verdad”.

En los últimos seis choques que ha disputado en la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo registra nueve goles y cuatro asistencias.

Hace poco el exjugador de Real Madrid y Manchester United fue noticia cuando se sometió a un detector de mentiras y reveló que se considera el mejor goleador de la historia y que no cambiaría sus cinco títulos de Champions por una Copa del Mundo. El artefacto determinó que había sido sincero en sus respuestas.