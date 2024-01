Cristiano Ronaldo se lesiona y podría perderse próximo duelo contra Messi

Cristiano Ronaldo Foto © @FabrizioRomano

El futbolista argentino Cristiano Ronaldo cayó lesionado con el Al-Nassr saudí y el esperado duelo del próximo 1ero de febrero contra Lionel Messi y el Inter Miami podría estar en peligro.

El esperado duelo, promocionado como The Last Dance, que enfrentaría una vez más a las figuras que dominaron el fútbol mundial en la última década podría no contar con el portugués quien tendría al menos para dos semanas en el dique seco, informó Olé.

El club saudí Al-Nassr luego de anunciar la lesión de CR7 decidió cancelar su gira de pretemporada en China y devolver todas las entradas que habían sido vendidas.

Al-Nassr se iba a enfrentar al Shanghái Shenhua y el Zhejiang FC el 24 y 28 de enero respectivamente.

"Pido disculpas a todos los aficionados chinos. Sé que todos están tristes, y yo también. Como sabéis, en el fútbol hay cosas que no se pueden controlar”, dijo el luso.

Aunque el amistoso que tendrá lugar en el Kingdom Arena de Riyahd no ha sido cancelado hasta el momento, la presencia del ex Real Madrid es toda una incógnita.

El Inter de Miami ha tenido dos partidos de pretemporada que más que alegrar a sus fanáticos han causado preocupación, no solo por no conseguir una victoria ante sus rivales, sino también por la sequía de goles que presentan, aún con Leo Messi y Luis Suárez en la cancha.

Este lunes, los discípulos de Gerardo “Tata” Martino cayeron en la visita que realizaron al FC Dallas (1-0), en un encuentro en el que Messi y Suárez jugaron juntos.