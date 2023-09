Dama de Blanco denuncia grave situación de salud de su padre preso político en Cuba

La Dama de Blanco, Sayli Navarro Álvarez, quien cumple sentencia en la prisión matancera La Bellotex, denunció la grave situación de salud que padece su padre, el preso político Félix Navarro, quien se ha desmayado ya dos veces en prisión.

Durante una visita familiar reciente a la prisión de Agüica, donde Félix Navarro está detenido, su hija conoció sobre el empeoramiento de los síntomas de la diabetes que padece el preso político de 70 años.

Navarro y su hija fueron condenados a nueve y ocho años de cárcel, respectivamente. El régimen los detuvo al día siguiente de las masivas protestas que conmovieron Cuba el 11 de julio de 2021, cuando se dirigieron a una estación policial de Perico a preguntar sobre el paradero de los miembros de su organización que fueron arrestados en su localidad.

Félix Navarro ha perdido el conocimiento en la prisión al menos en dos ocasiones. La atención médica que ha recibido es insuficiente. Las autoridades penitenciarias le aplicaron inyecciones sin poder determinar sus niveles de azúcar en sangre debido a la falta de "tirillas" en la cárcel.

"El 14 de septiembre en el horario del recuento por la mañana, los presos fueron a despertarlo para que se incorporara al recuento y no dio de sí. Tuvieron que correr con él para la enfermería. Cuando recuperó el conocimiento lo habían inyectado en vena, pero en esta ocasión no pudieron hacerle la glicemia, porque no había ‘tirillas’ en el penal, entonces no se supo en cuánto tenía el azúcar", informó la hija en una grabación para Martí Noticias.

Navarro también presenta una marcada pérdida de peso corporal que ha sido motivo de preocupación constante para su familia.

Su hija Sayli Navarro ha denunciado la falta de seguimiento médico y la dudosa calidad de las balanzas utilizadas en las prisiones cubanas.

Félix Navarro es un exprisionero de conciencia de la Primavera Negra de Cuba que se negó al destierro. Ha mantenido un fuerte liderazgo en la oposición dentro de la isla.

La familia responsabiliza a las autoridades penitenciarias y al régimen cubano por la salud y seguridad de Navarro Rodríguez, quien enfrenta un grave riesgo debido a la progresión de su enfermedad y la insuficiente atención médica recibida.