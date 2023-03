Presa política Sayli Navarro se niega a aceptar el destierro ante presiones de la Seguridad del Estado

La presa del 11J Sayli Navarro Álvarez afirmó que su decisión es permanecer en Cuba en respuesta a las presiones de los agentes de la seguridad del Estado que le proponen el destierro como salida a su condena

Desde la prisión de mujeres de Matanzas, la presa política, hija del opositor Félix Navarro, también encarcelado, envió un mensaje de audio que fue difundido este sábado por la activista Carolina Barrero.

“Doy a conocer a todos los amigos y hermanos dentro y fuera de Cuba pues mi decisión en torno a lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses en relación con los sancionados por el 11 de julio y las visitas que han estado haciendo diferentes oficiales de la Seguridad del Estado a las diferentes penitenciarias”, explicó Navarro al inicio del audio.

Navarro aseguró que ella y su padre se mantienen firmes, pese a las presiones, en la convicción de no abandonar su país

“En mi caso particular en relación con abandonar el suelo patrio, mis declaraciones desde el 28 de abril de 2022, fecha en que me ingresaron en esta prisión han sido muy claras. Y fue precisamente el hecho de no abandonar mi país”, dijo

“Esta decisión no ha cambiado ni un ápice a pesar de que justo hoy, 18 de marzo, estoy cumpliendo 11 meses de injusto encierro. Es mi derecho, como derecho que tienen todos los cubanos, de salir o no de mi país”, agregó.

Finalmente, la joven opositora explicó que están tranquilo con esta decisión aunque implique cumplir la totalidad de sus condenas.

“El mío, como el de mi padre, Félix Navarro Rodríguez, pues continúa siendo el mismo: permanecer en el suelo patrio. Aunque la decisión implique extinguir las condenas que ambos tenemos impuestas desde principios de mayo”, concluyó.

Sayli y su padre Félix Navarro fueron condenados a 8 y 9 años de prisión por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Perico, Matanzas.

A pesar de haber apelado las sentencias, el tribunal que atendió el proceso de apelación ratificó las condenas iniciales en una vista de la que se llevaron a Sayli Navarro encadenada de pies y manos del tribunal directamente a la prisión.

En prisión, la Dama de Blanco ha sufrido presiones por parte de sus carceleros, así como padecido las condiciones insalubres del penal.