La compra de un cubano con 900 pesos en un mercado de La Habana: “¡Indignante!”

Un cubano mostró la precaria compra que hizo en el mercado de La Lisa en La Habana la que calificó de “indignante”.

“Miren esto, queridos compatriotas. Tres yucas, un puñado de quimbombó y poco más de media docena de guayabas, por el importe total de 900 pesos”, comentó el usuario que se hace llamar Miguel Canalla Cornudo de La Habana, quien compartió además una imagen de la compra.

Facebook / Miguel Canalla Cornudo de La Habana

“A nadie le da vergüenza ni renuncia al cargo. ¿Es que no hay dignidad en Cuba? Si yo no puedo controlar la situación de un país, me voy inmediatamente. Para hacerlo, solo hace falta valor, vergüenza y decencia”, cuestionó.

A mediados de septiembre, un tiktoker cubano mostró los precios de un supermercado en Cuba y dijo en sorna que “los precios compitiendo con Dubái y ya casi ganando”.

El video en Tik Tok del usuario @conocecuba71 mostró uno de los pocos supermercados en MLC de Cuba bien surtidos donde un paquete de café cuesta 4,620, el doble “del sueldo de un jubilado”.

La inflación en Cuba se mantiene por encima del 40% dentro de un complejo panorama donde los precios de los productos se han disparado en el país.

Recientemente, por ejemplo, trascendió que el precio del cartón de huevo ha llegado hasta 3,000 pesos cubanos en La Habana, más que el salario mínimo percibido por un trabajador de la isla (2,100 CUP).