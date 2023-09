Niños cubanos recién llegados a EEUU: "Yo no viro"

Dos niñitos cubanos recién arribados a Estados Unidos se mostraron rotundos al ser interrogados sobre si querían regresar a la isla.

"¿Pa' Cuba?", preguntó la tía de los menores a los dos niños, uno muy pequeñito y el otro de más edad.

Mientras el más chiquito se limitó a repetir "nooo" todas la veces que le preguntaron; el mayorcito dijo: "no, tía, no inventes, tráeme a abuelo para acá, yo no viro para allá".

"Estos niños lo que llevan aquí es tres horas, caballero, y no quieren ir para Cuba", concluyó divertida la joven en presencia de los miembros más jóvenes de la familia, quienes estaban al parecer en un centro comercial.

En el apartado comentarios de la publicación, decenas de cubanos emigrados aseguraron que sus hijos manifiestan también haberse aclimatado perfectamente a Estados Unidos y no desean retornar a la isla.

El video fue compartido en Tik Tok por el usuario "YuriCesar07", quien también mostró imágenes del emotivo reencuentro de la familia.

"Mi mejor momento en Estados Unidos después de nueve años", escribió junto a un video que dejó testimonio del conmovedor abrazo de los familiares de las dos orillas.

La realidad confirma que en los últimos dos años los niños cubanos no ha podido escapar de la crisis reinante en Cuba, que incluye la escasez de alimentos, medicinas y otros artículos básicos del día a día, desde material escolar hasta ropa y zapatos que las familias han debido luchar más que nunca para sacar adelante a sus hijos.

En las últimas horas, la imagen de un niño vendiendo torticas en una calle de La Habana desató un amplio debate en redes sociales sobre la actual situación de los menores de edad en Cuba. En el apartado comentarios de la publicación, varios internautas coincideron en que un niño a esa edad debería estar jugando y no trabajando, además de que esa imagen se aparta de la protección a los menores que proclama el gobierno de Díaz-Canel.

No es, además, la primera vez en los últimos meses que trasciende la dura realidad de niños cubanos trabajando como vendedores callejeros para ayudar a sus familias.

Ante la crisis, los niños han tenido claro cada vez más que la migración es la mejor salida para ellos y sus familias.

En enero de este año se viralizó en redes sociales el mensaje de un niño que le pedía como deseo al Ratoncito Pérez, tras perder un diente, dinero para mudarse a Estados Unidos.

“Ratoncito Pérez se me cayó un diente en la escuela y se me perdió, por favor me puedes dar 100 dólares para mudarme para los Estados Unidos", escribió el pequeño en una carta manuscrita.

Meses antes, un grupo de estudiantes de enseñanza media recitaban en unos versos que se iban para Nicaragua, intención que ponía al descubierto la aspiración de miles de cubanos de irse del país.