Niño cubano de seis años muestra su barrio al llegar a EEUU: "Vivimos como personas civilizadas"

Un niño cubano de seis años recién llegado a Estados Unidos mostró orgulloso en Internet el barrio donde está viviendo con su familia, muy diferente a donde vivía en Cuba.

El video fue compartido en TikTok por la usuaria Thalía Jiménez, posiblemente su madre.

"Esta es mi casa, este es mi nuevo barrio, no se parece en nada a un barrio de Cuba, los barrios de Cuba son más caóticos", expresó el chico, cuyo rostro no se vio en ningún momento.

"Aquí vivimos bien, normal, como personas civilizadas (en la casa no, pero bueno, a quién le importa)", expresó con la sinceridad propia de un niño.

El pequeño dijo que recordará siempre ese momento como el mejor al llegar a Estados Unidos, "un país loco", subrayó.

La experiencia de este pequeño recuerda a la que vivieron a finales de agosto los niños cubanos que integraron el equipo de béisbol que asistió a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Estados Unidos, donde por primera vez en sus vidas pudieron ir a un McDonald's.

Los peloteritos fueron invitados al famoso restaurante de hamburguesas y comida rápida por el exjugador de Grandes Ligas cubano-boricua Eduardo Pérez.

Al conocer que nunca antes habían ido a un McDonald's, Eduardo les enseñó cómo debían hacer la orden, servirse los refrescos, y hasta bromeó con enseñarle español a la dependiente.

En un video que compartió ESPN, se veía a los niños del equipo de Bayamo comer con apetito y felices de vivir la experiencia.

Todos se deleitaron con las hamburguesas, las papitas fritas y el refresco de las máquinas a libre demanda, algo impensable de vivir en Cuba.

En enero, el mensaje de un niño cubano con un singular deseo que pidió al Ratoncito Pérez tras perder un diente se hizo viral en las redes sociales.

"Ratoncito Pérez, se me cayó un diente en la escuela y se me perdió, por favor, me puedes dar 100 dólares para mudarme para los Estados Unidos", escribió el pequeño en su mensaje, que fue compartido por su mamá en Facebook.

"A pesar de su falta de ortografía se entiende muy bien lo que quiere. Ojalá y algún día podamos hacer su sueño realidad", comentó Odett Siney Herrada Ramírez, junto a una foto del texto escrito en papel.