Llamativa manera de viajar dos personas por Miami en un patinete eléctrico

La cámara de un curioso captó la llamativa solución que encontraron dos personas para viajar juntos en un patinete eléctrico por Miami.

Un usuario de Instagram compartió las imágenes en el sitio de sucesos Only in Dade y los comentarios no se hicieron esperar.

“Compartir el coche en el 305 [Miami] se está saliendo de control”, indicó la publicación con el video del llamativo suceso.

En la grabación se puede ver a un señor mayor que conduce el patinete a toda velocidad por una autopista.

El hombre, que va sentado en un sillín, lleva a alguien más en un vehículo que está diseñado para transportar a un solo usuario.

El segundo ocupante del patinete va sentado sobre la base del mismo, entre las piernas del señor que conduce y con la cabeza a la altura de sus ingles.

“Miami es la única ciudad donde lo raro es ver a alguien actuar normal”, opinó un usuario en los comentarios.

“¿Dónde puedo comprar ese scooter con la opción de ‘final feliz’?, preguntó uno en tono de broma. “Ubermamada”, señaló otro. “Nadie monta gratis”, ironizó un tercero.

Hay señores de la tercera edad en Florida que se las traen todas consigo.

Como el abuelo que fue grabado en video montado en un patinete eléctrico circulando contrario por una autopista de la ciudad de Okeechobee.

"El 'puro' sí está en la 'pepillancia', contrario en Okeechobee... Olvídate de eso", se escucha decir en medio de risas al cubano que filmó las imágenes, difundidas en la cuenta de Instagram Miami Problems.